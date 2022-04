A hajrájához érkezett az NB III-as mezőny, hiszen már csak hat forduló van hátra a 38-ból. A 32. játéknap nem sikerül jól zalai szempontból. Az FC Nagykanizsa a bajnoki címért és a feljutásért küzdő BVSC-Zugló vendége volt, s a jobb erőkből álló csapat győzött is 4-1-re. A már biztos kieső Tarr Andráshida ugyanilyen különbséggel kapott ki, méghozzá idehaza az Érdtől. Dobos Sándor vezetőedző is elmondta: már azokat a fiatalokat is mély vízbe dobja, akikre a jövőben is számítana. A csapatnak így nincs meg a rutinja, ami ebben az osztályban elvárható lenne.

A ZTE FC II közben gyakorlatilag hozta a kötelezőt a kiesőhelyen álló SC Sopron ellen. A kék-fehéreknek nagy szükségük volt a három pontra, hiszen a kiesés elől menekülő, de vonal feletti csapatok (Érd, Balatonfüred, ZTE II, Fehérvár II, Gyirmót II) „menekülőre” fogták: mindegyikük győzött a fordulóban. A 32. forduló még nem közölt eredményei: Gyirmót II–Komárom 4-1, Győri ETO II–Gárdony 2-1, Kelen SC–Mosonmagyaróvár 0-1, Pápa–Puskás Akadémia II 2-4, Balatonfüred–Veszprém 2-0, Tatabánya–Bicske 1-1, Kaposvári Rákóczi FC–Mol Fehérvár FC II 0-3.