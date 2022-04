ZTE FC - Budapest Honvéd 3-1 (2-0)

Zalaegerszeg, 2409 néző. Jv.: Karakó (Becséri, Huszár).

ZTE FC: Demjén - Lesjak, Serafimov, Mocsi, Gergényi - Sankovic, Tajti (Kálnoki-Kis, 86.) - Meshack (Rebernik, 81.), Spoljaric (Posztobányi, 86.), Bedi - Zsóri (Szalay, 71.). Megbízott vezetőedző: Molnár Balázs.

Bp. Honvéd: Szappanos - Petkovic (Tamás K., 46.), Batik, Lovric, Doka - Petrusenko, Hidi (Jonsson, 77.) - Nagy D., Zsótér (Kadiri, 46.), Machach (Bőle, 46.)- Lukic (Traoré, 71.). Vezetőedző: Nebojsa Vignjevic.

Gólszerzők: Lesjak (32.), Tajti (45+1. - 11-esből), Spoljaric (85.), illetve Lukic (62. - 11-esből).

Sárga lap: Sankovic (17.), Lesjak (32.), Zsóri (36.)



A negyedik fogadta a nyolcadik helyezettet, akiket éppen a helyezésbeli különbség, azaz 4 pont választotta el egymástól. Ezért is, meg a két csapat múltbeli rivalizálása okán is egy izgalmas csata volt várható. A hangulatról pedig a két tábor gondoskodott, hiszen a Honvéd drukkerei is csaknem egy szektort megtöltöttek. Lendületesen kezdett mindkét csapat, talán a fővárosiak voltak azok, akik kissé visszafogottabbaknak tűntek. A ZTE pedig támadott, a 11. percben egy gyors akció után Spoljaric a 11-es pont közeléből célozta meg a bal alsó sarkot, de Szappanos kapus szögletre mentett. Négy perc múlva Meshack lapos lövése zúgott el ugyanott - sokan már ezt is bent látták volna. Egyértelműen a ZTE FC akarata érvényesült, de a pontosság még hiányzott, ami a gólhoz is kellett volna. A Honvédnak nem sok momentuma volt, de veszélyes ellenfélnek számít, úgyhogy a zalaiak figyelmének nem volt szabad lankadnia. Például a 28. percben Nagy Dominik lövésénél, amikor Demjénnek kellett öklöznie, de biztosan tette ezt. A zalai kapus ekkor már 609 perc óta őrizte eredményesen kapuját a góltól, azaz ennyi idő óta volt bevehetetlen a ZTE hálója, ami megsüvegelendő teljesítmény. Az meg főleg, ami a 32. percben következett. Gergényi a bal oldalról hatalmas bedobással teremtett helyzetet, a labdát Mocsi megcsúsztatta, a hosszú oldalon érkezett Lesjak, aki 6 méterről, kissé jobbról fejelt a kapuba, 1-0. Az, hogy a ZTE megérdemelte a gólt, nem volt kérdés, maga a kivitelezés pedig úgy tűnt, megkomponált akció volt... Az egerszegiek továbbra is lendületben maradtak, uralták a mérkőzést, hogy aztán a 45. percben Lesjak törjön be a 16-oson belülre, mögötte Doka érkezett, aki összekoccantotta a bokáját. Büntető, amit Tajti végzett el és úgy lőtt a kapu bal oldalába, hogy Szappanos beleért a labdába, ami a kapufa segítségével jutott a hálóba, 2-0.

Nem volt meglepetés, hogy Nebojsa Vignjecic hármat is cserélt a szünetben, hiszen csapatának nem sok momentuma volt az első félidőben. Az egerszegiek pedig tényleg ott folytatták, ahol abbahagyták. A 48. percben Sporjaric lapos lövését hárította Szappanos, majd az 51. percben Lesjak lépett ki a jobb oldalon, egy ütemet kivárt, végül centikkel gurított a jobb sarok mellé. Teljesen kézben tartotta a találkozót a zalai együttes, aztán... A 62. percben úgy tűnt, hogy Sankovic könnyedén hárít a saját tizenhatosán belül, le is vette a labdát, de Nagy D. szemfülesen támadta a labdát, s amikor Sankovic elrúgta volna azt, eltalálta a Honvéd játékosának a lábát. A megítélt büntetőt Lukic higgadtan, laposan helyezte a kapu bal oldalába, 2-1. Ezzel pedig megszakadt Demjén Patrik nagy sorozata is, de ez a 643 perces gólcsend akkor is emlékezetes marad. Egy vigasza lehet: csak büntetőből tudtak túljárni az eszén... A 68. percben aztán addig bizonytalankodott a hazai csapat, hogy Hidi 12 méterről a léc alá lőjön. Mindenki felállt a középkezdéshez, de jelzett a VAR. És - a ZTE szempontjából persze... - érdemes volt két percet várni, hiszen a gólt megelőzően Kadiri lesen kapta a labdát, amiből az akció indult. Ezt megúszta az egerszegi együttes, de egyértelműen ritmust vesztett az első Honvéd-találat után. A fővárosiak önbizalma pedig megjött, hogy lehet még keresnivalójuk ezen a találkozón, de a ZTE kezdett kiegyenesedni. Megfogta a Honvéd lendületét, hogy aztán Mocsi a 85. percben a lécet találja el, a labda pedig játékban maradt. Az egerszegiek labdát szereztek, Tajti remekül ugratta ki Spoljaric-ot, aki kissé jobbról, 12 méterről kilőtte a hosszú sarkot, 3-1.

Ezzel eldőlt minden, az egerszegiek a kapott gól utáni kisebb megingástól eltekintve jó játékkal, biztosan tartották itthon a három pontot. Ráadásul remek játékkal, amit a közönség is díjazott.