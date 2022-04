A legjobb négy között rendezett keddi késő esti találkozót megelőzően a paksi zöld-fehérek még elődöntőben sem szerepeltek. A Paks tőle szokatlanul biztonságosabb játékra rendezkedett be, azaz nem a támadásra helyezte hangsúlyt, a lila-fehérek nem is tudtak mit kezdeni a zártan védekező ellenféllel. A Paks egy öngóllal jutott előnyhöz, a folytatásban az Újpest próbálta irányítani a játékot, de nem találta a továbbra is szervezetten védekező hazaiak ellenszerét. Amikor Windecker megduplázta a paksi előnyt, érezni lehetett, hogy ezt a találkozót már nem veszíti el.

A május 11-i fináléban a Paks ellenfele a másodosztályú ETO FC és a bajnokságban éllovas Ferencváros szerda esti, lapzárta után véget érő találkozójának a győztese lesz.

A Paks együttese pedig a bajnokságban szombaton a ZTE FC ellenfele lesz. Mindenképpen érdekes találkozónak ígérkezik az összecsapás, hiszen az egerszegiek és a paksiak is versenyben vannak még a negyedik helyezés megszerzéséért.

Magyar Kupa, elődöntő: Paksi FC–Újpest FC 3-0 ­(1-0) Paks, 3214 néző. Gólszerzők: Diaby (27., öngól), Windecker (66.), Sajbán (86.).