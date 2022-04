Hübner Nyíregyháza BS- Zalakerámia ZTE KK 73-63 (20-15, 14-13, 24-21, 15-14)

Nyíregyháza, JV.: Tőzsér, Sörlei, Major

Hübner Nyíregyháza BS: Bús 8, Kiss 4, Bazsó 9/9, Coleman8/6, Suarez 16/9, csere: Anda 7, Szobi 4, Kozák 2, Mokánszki 12/9, Madár 3/3. Vezetőedző: Pethő Ákos

Zalakerámia ZTE KK: Németh 8, Takács 2, Polster 5/3, Révész 10, Holton 16/9. .csere: Csuti 9/9, Szalay 2, Simó 5/3, Makkos 3, Horti3/3. Vezetőedző: Emir Mutapcic

A tét nélküli összecsapáson szokatlan összeállítással kezdett a ZTE, hiszen Révész, Németh és Holton is a kezdőben kapott helyet, De Cosey, Parks, Wilson és Barnett ezúttal a kispadon szemlélték a mérkőzést. A hazaiak is fiatal kerettel és két légióssal vágtak neki az összecsapásnak. A 3. percben 4 -2-re még a ZTE vezetett, majd sorozatban három távolival átvette a vezetést a házigazda (13-7). Csípőből tüzelt mindkét alakulat, de valamivel a nyírségiek voltak pontosabbak. A 7. percben tavaly november után először kapott lehetőséget Simó Bence, majd jött Szalay és Csuti is. A negyed hajrájában Simó közelijével két pontra zárkóztak a zalaiak (17-15). Az utolsó pillanatban Mokánszki hintett egy távolit, így öt ponttal megnyerte a negyedet a Nyíregyháza.

A második negyedet mindkét együttes magyar ötössel kezdte. Nem volt olyan látványos a játék, mint az amerikaiakkal, de a mi fiaink játszottak. A hazaiak 6-0-s futással tíz pontra növelték előnyüket. A 14. percben Csuti távolija mozdította el a holtpontról a ZTE-t (26-18). Mindkét oldalon sokat kísérleteztek a pontszerzéssel a játékosok. Olyan érzésünk lehetett, mintha edzésen lennénk, és olyan szabály van, hogy csak hárompontos kosarakat szerezhetnek a csapatok. Holton és Suarez, majd Polster és Bazsó volt eredményes távolról. A negyed utolsó momentuma Takács közelije volt (34-28).

A nagyszünet után Horti egy hármassal nyitott, majd Coleman és Mokánszki sem akart lemaradni, így ők is dobtak egyet-egyet (42-31). Összekapta magát a ZTE és 13-4-et futva a 27. percben két pontra zárkózott (46-44). Nem sikerült kiegyenlíteni a zalaiaknak, sőt Madár és Suarez tripláival ismét elhúzott a Nyíregyháza. A játékrészben Szalay Domonkos is megszerezte első idei pontjait (58-49). A záró negyedben is megmaradt a barátságos, edzőmérkőzés jellege a találkozónak. A fiatalok hajtottak, próbálkoztak rendületlenül, de sok hiba volt a játékukban. A védekezés egyik oldalon sem volt túl acélos. A ZTE Csuti és Simó hármasaival tartotta magát, míg a hazaiaknál Bús szerzett több ízben is leindulásból kosarat. A vége tízpontos hazai siker. A találkozó után mindkét együttes vezetése már a jövőt tervezheti, hiszen ezzel lezárult számukra a 2021/2022-es bajnokság.