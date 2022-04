Zala megyét a Kerámia SE Tófej és a Zalaegerszegi Birkózó SE képviselte. A Diák II. korcsoportban az egerszegi színeket képviselő Varga Borka a 35 kg-os súlycsoportban az értékes bronzérmet szerezte meg. A tófejiek pedeig egyenesen éremesőt rendeztek, ugyanis négy versenyzőjük is felállhatott a dobogóra. Bertók Tímea 29 kg-ban, Mihalicz Médea 32 kg-ban és Batta Jázmin a 38 kg-ban egyaránt bronzérmet szerzett. Tóth Regina 35 kg-ban nagy csatákat vívott, de kikapott az érmekért zajló küzdelmekben. Az 54 kg-os Káli Szandra pedig a legfényesebb érmet hozhatta haza, vagyis az aranyat akasztottak a nyakába és magyar bajnoki címet szerzett.



A Diák I. korosztályban szintén négy tófeji versenyző végzett pontszerző és dobogós helyen. A 29 kg-os Bertók Tímea korengedménnyel az idősebbek között is elindult és második helyen végzett. A 35 kg-os súlycsoportban Vég Vivien és Tóth Csenge a bronzcsatában egymással kellett, hogy megvívjanak az éremért. Vég Vivien egyetlen ponttal nyert, így bronzérmet szerzett, míg Tóth Csenge negyedik helyen zárt. Az 54 kg-os kategóriában Hegedűs Nagy Eszter a szintén pontszerző 4. helyen végzett.



Ez a sok remek helyezés egyben azt is eredményezte, hogy az összesített pontok alapján a Kerámia SE Tófeji Kerámia SE csapata az első helyen végzett, és ezzel a 2022. évben leány Diák II. korcsoport legjobb csapata lett Magyarországon.



A zalaegerszegi versenyzőt Gerencsér Zoltán, Gerencsér Roland és Tornyos Dorina, míg a tófejieket Szanati József testnevelő-edző készítette fel.