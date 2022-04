Az NB I. A csoportos középszakasz alsóházában a négy együttes arról dönt, hogy kik maradnak a végén az utolsó két helyen, hiszen nekik az élvonalbeli tagság megőrzéséért osztályozót kell vívniuk egymással.

Nos, a ZTE KK két győzelemmel kezdte ezt a szakaszt és a hatmeccses sorozat harmadik fordulójában szombaton, ha nyerni tudna ismét Emir Mutapcic együttese, akkor szinte biztosan kijelenthető lenne, hogy a ZTE KK „megmenekül”… Tehát, így sorsdöntő meccs is lehet.

Az egerszegiek nagyon magabiztosan győztek szerdán a PVSK otthonában, amely csapatot az előző fordulóban a Nyíregyháza is legyőzte. Ahogy a bosnyák szakvezető is korábban említette: a bajnokság ezen szakasza az életben maradásról szól, emiatt viszont kellően óvatosnak is kell lenni.

– A Nyíregyháza az előző fordulóban hazai pályán veszített a Paks ellen, így érkezik hozzánk. Ez azt jelenti, hogy nagy nyomás alatt van a nyírségi csapat, várhatóan mindent meg fognak tenni a győzelemért. Mentálisan készen kell állnunk erre a kemény mérkőzésre. Az elmúlt két napban a regeneráción volt a hangsúly, valamint megpróbáltunk a lehető legjobban felkészülni az ellenfelünkből. Taktikailag kontrollálni szeretnénk a mérkőzést, ami nem lesz egyszerű, mert a Nyíregyháza játékosai egyénileg nagyon képzettek. Mindenképpen egy jó mérkőzést szeretnénk játszani és hazai pályán győzni akarunk – nyilatkozta az újabb találkozó kapcsán Emir Mutapcic.

Az alsóház másik találkozóján, szombat 19.00: Paks–PVSK.