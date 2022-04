A hosszú téli felkészülés után végre eljött a szabadtéri bemutatkozás ideje az atléták számára. A hagyományos EuroGeo Kupa pedig mindig az első állomás és verseny tavasszal, amire a térség klubjai is már készülnek. Ahogy a rendező Zalaszám-ZAC is, pénteken pedig 15 órától az egerszegi Városi Sportcentrumban eldördülhet a startpisztoly is. Az egynapos viadalon főleg a futószámokon van a hangsúly, a rendezők pedig egy jó hangulatú versenyt terveznek. A viadallal egyben a rendező klub Németh Istvánra, az egykori atlétára, később a ZAC támogatójára is emlékezik.

Korábban már írtunk róla, hogy a Zalaegerszegi Atlétikai Club az idén harminc éve, hogy megalakult. A napjainkban Zalaszám-ZAC néven ismert klub napra pontosan a megalakulás 30. évfordulóján háziversenyt rendezett a legfiatalabb atlétapalánták részvételével a futófolyosón. Az eseményen a Kölyökből Atléta-program U10 és U12 korcsoport versenyzői mérték össze tudásukat.