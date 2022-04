Újpest FC–ZTE FC 4-0 (3-0)

Szusza Ferenc Stadion, 3467 néző. Jv.: Bognár (Kóbor, Berényi).

Újpest: Banai – Pauljevic (Kastrati, 46.), Koutroumpis, Diaby, Antonov – Csongvai, Onovo – Croizet (Katona, 61.), Mitrovic (Bjelos, 46.), Beridze (Bouma, 75.) – Zivzivadze (Kone, 61.). Vezetőedző: Milos Kruscic.

ZTE FC: Demjén – Lesjak, Serafimov, Mocsi, Gergényi – Tajti (Rebernik, 56.), Bedi – Meshack (Milovanovikj, 72.), Halilovic (Papp L., 90.), Grzan (Posztobányi, 46.) – Zsóri (Szalay, 72.). Megbízott vezetőedző: Molnár Balázs.

Gólszerzők: Zivzivadze (24., 37.), Beridze (44.), Katona (72.).

Sárga lap: Serafimov (3.), Gergényi (81.), Posztobányi (91.).

Rég volt ennyire felfokozott hangulat egy Újpest–ZTE mérkőzés kapcsán. Ami érthető is valahol, hiszen az egerszegiek 2019-ig hét éven át az NB II-ben szerepeltek, a visszajutás után inkább az volt a kék-fehéreknél a cél, hogy bent maradjanak az élvonalban. Meg aztán, az Újpest sem villogott az elmúlt években...

A most futó szezonban viszont - noha alulról indultak - mindkét csapat ott van a középmezőny elején, a forduló előtt a ZTE FC a negyedik, az Újpest pedig az ötödik helyen állt. Az egerszegiek hét meccs óta veretlenek voltak szombatig, de az Újpest is jó sorozatban várhatta a találkozót: a legutóbbi hét meccséből ötöt megnyert, egyet elvesztett és volt egy döntetlenje. Érthető, hogy szurkolótábor is a szokottnál izgatottabban várta a mérkőzést.

A ZTE FC-nél a múlt heti, Honvéd ellen győztes csapaton egy helyen volt kénytelen változtatni Molnár Balázs vezetőedző, hiszen Bojan Sankovic ötödik sárga lapját gyűjtötte be. Visszatérhetett viszont Emir Halilovic, aki múltkor ugyanilyen okból hiányzott. A másik oldalon Milos Kruscicnak semmi oka nem volt, hogy "belenyúljon" a csapatába, illetve... A kapuba visszakerült Banai Dávid, így ezúttal Filip Pajovic kispadozott. A két csapat a 85. egymás elleni mérkőzését kezdte meg szombat délután, Újpesten pedig utoljára még 2006-ban győzött a ZTE együttese Sebők József találatával. Már a 3. percben villant a sárga lap, hiszen ha Serfimov nem állítja meg Beridzét, az újpesti fiú egy az egyben vezethette volna a labdát kapura. De jelzett a VAR is, így volt némi bizonytalanság, hiszen lehetséges piros lapot vizsgáltak... Maradt a sárga. Kár is lett volna mindjárt az elején – úgymond – belenyúlni a meccsbe. Az első komolyabb próbálkozás az Újpesté lett, amikor a 12. percben Antonov alig lőtt mellé, ám összességében kiegyenlített volt addig a játék, viszont az első negyed óra végén kezdett áttevődni a játék a zalai térfélre. Időközben az eső is eleredt, így a pálya talaja csúszóssá vált, de gyorsan alkalmazkodtak hozzá a csapatok. A ZTE játéka türelmesnek volt nevezhető , de jól is tette, hiszen nem volt szabad fellazulnia. Ami a 24. percben is jól látszott... Vezetéshez jutott az Újpest, igaz, ehhez kellett az is, hogy Zivzivadze 12 méteres lövése Mocsi lábán irányt változtasson, így a labda a tehetetlen Demjén mellett a kapu jobb oldalában kötött ki, 1-0. Az egerszegiek csak ezt követően kezdtek el bátrabban előremenni, de igazán nagy helyzetet nem alakítottak ki. A Zivzivadze-parádé pedig folytatódott, hiszen a 37. percben a georgiai támadó olyan gólt lőtt, amire nincs más szó, mint a parádés. A 16-os bal oldalvonalától úgy tekert a hosszú sarokba, hogy a labda éppen befért a kapufa mellett, 2-0. Szépségdíjas találat volt, de már a gól előtt is olyan könnyedén és szépen adogatták a labdát az újpestiek, hogy szinte benne volt a levegőben: valami történni fog. Ahogy a 44. percben is, amikor Beridze a felezővonaltól indult meg és egészen a 16-osig szlalomozott, végül Serafimov mellett 16 méterről laposan lőtt a jobb alsó sarokba, 3-0. Az Újpest az első félidőben ellentmondást nem tűrően futballozott, teljesen megérdemelten nyert a kevés momentumot felmutató egerszegiek ellen.

Talán a zalaiak szakvezetőjének, Molnár Balázsnak lett volna oka, hogy többet is cseréljen a második félidőre, mégis az Újpest változtatott két helyen, míg az egerszegiek egyet. Hogy aztán az új pályára lépő, Miroslav Bjelos csaknem betaláljon az 52. percben, de labdája centikkel kerülte el a bal alsó sarkot. Aztán jött a második zalai csere , az egerszegiek próbálták stabilizálni a játékukat, akadt is néhány idéretes támadásuk. Fél órával a vége előtt aztán Milos Kruscic úgy döntött, hogy Croizet-nek és a kétgólos Budu Zivzivadzének aznapra ennyi elég volt a játékból, hiszen a meccs a kezükben volt, vagy legalábbis úgy látta, hogy nagy baj már nem érheti csapatát. A ZTE persze tehetett volna arról, hogy legyenek még izgalmak, például úgy, amikor Lesjak a 67. percben betört a kapu előterébe, akár lőhetett volna, de lágyan középre emelt, csakhogy Zsóri kissé túlfutott a labdán. A 71. percben a csereként beállt Katona Mátyás vett le középen egy labdát, senki nem támadta, végül 22 méterről laposan lőtt a bal alsó sarokba, 4-0. Így viszont már végleg kijelenthető volt, hogy ez a mérkőzés eldőlt, az Újpest folytatta jó sorozatát, a ZTE FC számára pedig véget ért a hét meccsig tartó veretlenségi sorozata. Az egerszegiekből ezen a napon hiányzott a gyorsaság és a pontosság.

No, meg a kapott négy gól is sok. Főleg az előzmények ismeretében, ám az is igaz: az Újpest nagyon jó napot fogott ki, támadói pedig remekeltek.