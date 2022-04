Még a mérkőzés felvezető írásában számoltuk ki, hogy a két csapat 2019 óta lejátszott találkozóin meccsenként átlagban 4,5 gól született. A szombati volt a kilencedik randevújuk az említett dátum óta, és „átlag felettinek” bizonyult az összecsapás a maga öt találatával. A vendégek győzelmével az is eldőlt, hogy ebben a bajnokságban egyetlen pontot sem tud szerezni a ZTE FC a paksiakkal szemben. Pedig a szombati is egy olyan mérkőzés volt, melyen megvolt az esélyük a kék-fehéreknek akár a sikerre is, hiszen a gyorsan bekapott gól után fordítottak a zalaiak és jobban is játszottak. Egyvalamivel nem számoltak, hogy Ádám Martint nem tudják semlegesíteni, és a góllövőlista éllovasa triplázni tud Egerszegen. Illetve számoltak, készültek rá, csakhogy a kivitelezés volt az, ami nem működött. Erről beszélt Molnár Balázs, a ZTE FC megbízott vezetőedzője is a mérkőzés után. Elmondása szerint pontosan a mérkőzésen látott belőtt labdákra készültek, hogy ezeket hárítsák, ennek dacára éppen ezekből születtek a vendégek góljai. Az egerszegi védők hagyták levegőhöz jutni az ebben a szezonban bomba formában futballozó paksi támadót, akinek most olyan szériája van, hogy ilyen helyzetekben nem fog hibázni. Ádám Martin 29 gólnál tart már ebben a bajnokságban, és ezek közül hat találatot a ZTE elleni mérkőzéseken szerzett: most hármat, januárban kettőt, szeptemberben pedig egyet.

A zalai védelem a találkozón valóban nem állt a helyzet magaslatán, de a mérkőzés összképe alapján a ZTE FC megérdemelte volna, hogy pontot szerezzen. Persze kellett volna ehhez még egy gól, ami nem jött, és a végén a lehetőséget is felülírta a VAR, amikor a 94. percben az illetékesek úgy ítélték meg, hogy Mocsi Attilát nem akadályozták szabálytalanul az ötös vonalán. Ki ne emlékezne: ez volt az a szituáció, melyben Kovács Nikolasz a fejeléshez készülődő zalai védőt fejbe rúgta. A találkozó után persze megkérdeztük az esetről a zalaiak fiatal játékosát, akinek felrepedt és vérző szája minden szónál beszédesebben mutatta meg, hogy mi is történt ott az ötösön…

– Láttam, hogy jön felém a labda és előrevetődve megpróbáltam elfejelni, amikor eltaláltak… Azt gondolom, hogy ezért büntető járt volna – mondta el röviden a véleményét Mocsi Attila, akivel hazai oldalon egyetértett mindenki. Az eset másik megközelítése szerint a ZTE játékosa túlságosan mélyre hajolt az esetnél, és ezért nem ítéltek büntetőt. Ettől azonban még tény marad, hogy Mocsi Attilát gólhelyzetben eltalálták. – Fordulatos mérkőzés volt, amin nem kezdtünk jól, de aztán sikerült fordítani – mondta el a mérkőzésről is a véleményét Mocsi Attila. – A szünetben azt beszéltük meg, hogy agresszívebben kell játszani, majd nyomtunk is, sajnos azonban az utolsó passzok nem jöttek össze. A döntetlent megérdemeltük volna. A ZTE FC a következő bajnokiját is hazai pályán vívja meg, hiszen vasárnap (14.30) a sereghajtó MTK lesz a vendég az arénában.