Sportklub Gutorfölde– Zalaware-Botfa 7-0 (3-0)

Gutorfölde. Jv.: Kiss N.

Gutorfölde: Andrics (Gombos) – Paucsa (Józsa M.), Bodó, Cserép, Major, Tuboly, Jakab, Szabó B., Bujtor, Józsa R., Soós (Bátorfi). Edző: Varga Róbert.

Botfa: Mátay – Olasz, Regel, Németh B., Nagy II P., Takács, Sóska, Milics, Góczán, Horváth G. (Nagy I P.), Szabó Z. Edző: Bócz Lajos.



Megérdemelt győzelmet aratott a hazai csapat a tartalékos vendégek ellenében. A Gutorfölde az őszi fordulóban öt vereséggel kezdett, de tavasszal jelentős formajavuláson ment keresztül, és sorra ér el jó eredményeket.

Gólszerzők: Józsa R. (3), Bujtor, Major, Jakab, Bodó. Jók: az egész csapat, ill. Nagy II P., Regel. U19: Gutorfölde–Botfa 5-2.



Windoor-Páterdomb– Kertigepvilag.hu-Böde 0-2 (0-1)

Zalaegerszeg. Játékvezető: Földszin A.

Páterdomb: Lóránt – Németh B., Sipos, Gyenese R., Csurgai B., Csikós, Hári (Németh A.), Pántya, Boronyák (Balázs), Csurgai D., Gyenese T. Edző: Horváth András.

Böde: Széplaki – Mavolo, Propszt (Kiss M.), Éder T., Mehdi, Flander, Éder G., Szerdahelyi, Hadrik, Horváth Sz., Turi. Edző: Kósa László.

Két jól felkészített együttes lépett pályára, mindkét csapat szépen és férfiasan játszott, de a Böde begyűjtötte a hazaiaktól a három pontot.

Gólszerzők: Mehdi, Mavolo. Jók: az egész csapat, ill. Éder T., Szerdahelyi. U19: Páterdomb–Böde 3-2.



ADA Nova–Nagykapornak 4-2 (2-1)

Lenti-Mumor. Jv.: Táncos Sz.

Nova: Lendvai – Süket, Szekeres Z., Nunkovics, Szili, Varga T., Varga D., Szekeres J. (Horváth Ti.), Hajdu, Pesti (Simon), Horváth Ta.

Nagykapornak: Rezneki – Peresztegi, Németh D., Tóth K., Hajdu, Takács, Sali (Tüh), Molnár M. (Földes), Kiss Sz., Lakatos, Kövécs. Edző: Erdős János.



Megérdemelt hazai győzelem született az egyébként sportszerű mérkőzésen, amelyen tovább „gyarapította” komoly sérültjeinek számát a hazai csapat, így lassan már fél tucat játékosát kénytelen nélkülözni hosszú időre. A Novai Sportegyesület köszöni a kapornakiak rugalmas és segítőkész hozzáállását a mérkőzés megrendezésével kapcsolatban.

Gólszerzők: Pesti (3, egyet 11-esből), Szili, ill. Lakatos, Sali. Jók: az egész csapat, ill. senki. U19: Nova–Nagykapornak 0-6.



Bak–Keszthelyi Haladás 2-3 (1-1)

Bak. Jv.: Vizi I.

Bak: Timbókovics – Kolompár, Fülöp, Couves Ricky, Somodi, Tóth T., Koltai (Horváth A.), Bohár, Pálfi, Réczeg, Kocsis. Edző: Eszter Róbert.

Keszthely: Pintér Á. – Németh L. (Tompos), Molnár A., Hudop (Lajtai), Lázár (Farkas K.), Marton (Horváth G.), Molnár Cs. (Nagy-Balázs), Zsohár, Soós, Király, Pintér T. Edző: Horváth Gábor.



Végig küzdelmes, kiegyenlített mérkőzés, a mezőnyben sokat és jól passzoló vendégek Horváth Gábor utolsó percekben lőtt két szép találatával megfordították a találkozót, és elvitték a három pontot a gyenge napot kifogó, tudása alatt játszó hazai csapat ellen.

Gólszerzők: Réczeg, Kocsis, ill. Horváth G. (2), Molnár Cs. Jók: senki, ill. Pintér Á., Zsohár, Molnár Cs.



Zalaszentiván–Z-NET Telekom Becsehely 1-3 (0-1)

Zalaszentiván. Jv.: Vass Zs.

Zalaszentiván: Kovács Á. – Németh Á., Orbán, Csiszár (Thuróczi), Rumi Ro., Rumi Ró., Németh A., Tóth B., Tóth M., Udvardi, Bogdán (Rinkó). Edző: Balog Zoltán.

Becsehely: Iványi – Horváth F. (Bölcz), Májer S., Neuman, Török Mi., Fási, Bódi, Májer M., Födő (Török Má.), Navracsics, Turi. Edző: Vittman Ádám.

Balszerencsés vereséget szenvedett a fél órán keresztül emberhátrányban is jól játszó hazai csapat. A szent­ivániak büntetőt is hibáztak, és két öngólt is vétettek, így vesztesen hagyták el a pályát.

Gólszerzők: Tóth M., ill. Neuman, Udvardi (öngól), Orbán (öngól). Jók: az egész csapat, ill. mindenki. Kiállítva: Németh Á. (59., Zalaszent­iván). U19: Zalaszentiván–Becsehely 1-5.



MP Kanizsa Murakeresztúr– Police-Ola 2-4 (1-1)

Murakeresztúr. Játékvezető: Egyed P.

Murakeresztúr: Németh B. – Békefi, Gerencsér, Orbán (Vékony), Szabó I. (Dezső), Szilveszter, Rácz, Kránicz, Gyuranecz, Novák, Polgár. Edző: Visnovics László.

Police-Ola: Kovács G. – Kócza (Toplak B.), Makovecz, Tóth D. (Palatin), Cseke, Darabos (Németh K.), Mikó, Káli (Ferenczy), Langer, Szekeres, Lukács. Edző: Konrád Péter.

A Becsehely (pirosban) idegenben tudta 3-1-re legyőzni a Zalaszentivánt a 20. fordulóban.

Forrás: Pezzetta Umberto



A két csapat nagyszerű mérkőzést játszott egymással, hol a hazaiak, hol a vendégek domináltak. A találkozó összképét nézve a döntetlen talán igazságosabb lett volna, de a vendégek az utolsó tíz percben jobban használták ki helyze­teiket, így a hazai csapatnak egy dolga maradt, gratulálni az ellenfélnek.

Gólszerzők: Polgár, Szilveszter (11-esből), ill. Mikó, Makovecz, Toplak B., Langer. Jók: az egész csapat, ill. Makovecz, Cseke, Szekeres, Langer. U19: Murakeresztúr–Police-Ola 1-4.



Sava Bors(f)a-Borsfa– Cserszegtomaj 3-2 (2-1)

Borsfa. Jv.: Nagy T.

Borsfa: Horváth J. – Németh Dá., Czigány, Bocskor, Lervencz, Kocza, Bakos, Bekő, Cserép (Kanizsai), Németh Dé. (Szakony), Horváth B. Edző: Gérnyi István.

Cserszegtomaj: Körös – Boros Zs. (Vass), Pető, Mikola, Kovács B., Kovács R., Ács, Kovács I. (Fekete), Németh Sz., Szeles, Török (Boros D.). Játékos-edző: Németh Szabolcs.

Küzdelmes mérkőzésen szerencsés hazai győzelem.

Gólszerzők: Lervencz, Kocza, Bekő, ill. Németh Sz., Ács. Jók: az egész csapat, ill. Török, Boros D., Szeles. U19: Borsfa–Cserszegtomaj 1-2.



Magnetic Andráshida TE II–Letenye 2-1 (0-1)

Zalaegerszeg. Játékvezető: Farsang B.

Andráshida TE II: Holczmüller – Solymosi, Nagy B., Völler, Vincze (Kalamár), Boncz, Kovács M., Horváth A. (Agg), Kocsis, László, Péhl. Edző: Szabó II Zsolt.

Letenye: Kondricz – Vittman, Sznopek, Bogdán (Korentsy), Őri, Farsang (Visnovics), Korosecz, Szente, Bakonyi, Papp D., Kanizsai.

A hazai csapat a megszerzett három ponttal lehet egyedül elégedett, játékban nagyon sokat kell még fejlődnie. A hazaiak gratulálnak a vendégcsapatnak a sportszerű és lelkes játékhoz.

Gólszerzők: Kovács M., Péhl, ill. Farsang. Jók: senki, ill. Papp D., Vittman, Korosecz, Kanizsai, Őri. Kiállítva: Visnovics (91., Letenye).