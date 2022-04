Gyorsan kellett dönteni 1 órája

Másfél héten belül négy meccset játszik a Nagykanizsa

Mint ismert, az FC Nagykanizsa NB III-as labdarúgó csapata a hét végén pihent, ugyanis nem utazott el Tatabányára, ahol a havas pálya miatt nem tudták megrendezni a mérkőzést. A két együttes szerdán pótolja a találkozót, a kanizsaiak szakvezetője, Gombos Zsolt pedig azt is elárulta, miért mentek bele, hogy most legyen a találkozó, hiszen későbbi időpontot is kijelölhettek volna.

Kerkai Attila Kerkai Attila

A kanizsaiak (pirosban, a labdával Simon Botond) közvetlen riválishoz utaznak szerdán Forrás: Szakony Attila / Zalai Hírlap

A Nyugati-csoportban szereplő és tabellaszomszéd csapatok mérkőzése amiatt maradt el, mert vasárnap reggelre hótakaró lepte el a tatabányai stadion gyepét, és a pálya letakarítása a mérkőzés kezdetéig nem lett volna megoldott. A tatabányaiak kérését - a halasztást - a zalai csapat elfogadta és abban is megállapodtak, hogy most szerdán pótolják a találkozót. Ami okoz-e problémát kanizsai oldalon, hiszen hétköznap lévén (nem profi bajnokságról van szó) esetleg lehetnek hiányzók is. -Hogyne okozna problémát, hiszen tizenegy játékosunknak van munkahelye, a fiatalok közül pedig van, aki éppen szerdán vizsgázna, de persze megleszünk - mondta el érdeklődésünkre Gombos Zsolt, az FC Nagykanizsa vezetőedzője. - Vasárnap indulás előtt kaptuk a jelzést, hogy gondok vannak a pályával. Megtehettük volna, hogy elutazunk és a játékvezető döntésére bízzuk, hogy alkalmas játékra a pálya, vagy sem, de a sportszerűséget tartottuk szem előtt. És gyorsan kellett dönteni az újrajátszásról is. Azért választottuk ezt az időpontot, mert három héten belül mindenképpen le kellett volna játszani a mérkőzést, és csak hétköznap jöhetett szóba. A jövő héten például szerdai forduló is lesz az NB III-ban, amikor Andráshidára utazunk, utána pedig nem akartuk, hogy szerdán elutazunk Tatabányára, majd rá három napra a BVSC otthonába. Szerdán 16 órakor tehát mindenképpen megrendezik a találkozót, amelyről Gombos Zsolt úgy fogalmazott, hogy háromesélyes lesz, lévén, hogy a kilencedik fogadja a nyolcadik helyezettet. A szakvezető a bajnokság további részéről elmondta, megfiatalított csapatukkal szeretnénk az ötödik-hatodik helyezés környékén végezni, amit reális elképzelésnek tart.

