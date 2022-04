Magnetic Andráshida TE–Technoroll Teskánd 0–9 (0–2)

Zalaegerszeg, 100 néző. Jv.: Iványi G.

Andráshida TE: Kemes – Péhl B., Lukács, Kovács D., Boncz, Kovács M. (Péhl K.), Kotsis, Bognár (Belső), Cséber, Takács (Odonics), Balogh A. Edző: Bencze Péter.

Teskánd: Pergel D. (Horváth P.) – Simonfalvi, Nagy R., Pergel B., Hetesi, Molnár A., Bontó, Bedő (Egyed), Bailo, Nagy M. (Szekeres), Bolla. Edző: Pergel Attila.



A 26. percben Nagy Martin éles szögből leadott lövését a rövid saroknál Kemes a gólvonalon túlról húzta vissza, 0–1. A 33. percben Nagy Richárd a hazai tizenhatoson belülről kifejelt labdát 25 méterről nagy erővel, állítás nélkül lőtte a kapu bal alsó sarkába, növelve a teskándi előnyt. Az 54. percben Nagy Martin visszaguritott labdáját Nagy Richárd lőtte okosan a kapuba, majd három perccel később Péhl Bálint kiállítása után emberelőnybe is kerültek a vendégek. A 60. percben Bailo végezhetett el 18 méterről szabadrúgást, melyet védhetetlenül csavart a léc alá, majd gyorsan újabb két találatot szerzett a Teskánd, előbb Nagy Richárd kapott egy jó labdát 8 méterre a kaputól, és a kilépő kapus felett a hálóba emelt, majd Pergel Bence lőtt a hosszú sarokba. A folytatásban újabb három gól született, előbb ismét Pergel Bence, majd Bontó és Szekeres volt eredményes, beállítva a 9–0-s végeredményt. Összességében a megyei szinten kiemelkedő játékosállománnyal rendelkező, kiváló játékerőt képviselő Teskánd teljesen megérdemelt, magabiztos győzelmet aratott. Hazai szempontból említésre méltó, hogy Belső Csongor személyében újabb 2005-ös születésű játékos mutatkozott be az ATE felnőtt csapatában a megyei l. osztályban.

Gólszerzők: Nagy R. (2), Pergel B. (2), Nagy M., Hetesi, Bailo, Bontó, Szekeres. Jók: senki, ill. az egész csapat. Kiállítva: Péhl B. (57., Andráshida TE). U19: Andráshida TE–Teskánd 10–3.



Kinizsi Gyenesdiás–Zalaszentgrót 2–4 (1–3)

Gyenesdiás, 100 néző. Jv.: Bors B.

Gyenesdiás: Szabó Á. – Cséri, Hegyi, Fellner (Ács), Nedelkó, Tarnóczai (Szokoli), Besze, Tóth B., Czafit, Zsiga, Sipőcz. Edző: Kocsis Norbert.

Zalaszentgrót: Tóth Zs. – Pődör, Buzási (Farkas), Tóth D., Gájer, Ferenczi, Baráth, Csik, Iberhart, Kiglics (Horváth D.), Penczák. Edző: Jankovics Péter.

Az első támadásból megszerezte a hazai csapat a vezetést Tarnóczai révén. Felvették támadó formációjukat a vendégek és a 11. percben egy rossz ütemű becsúszásra megadott büntetőt értékesített Ferenczi, majd alig tíz perccel később egy alapvonal közeli bedobást követően Baráth talált a jobb alsó sarokba és már át is vette a vezetést a Zalaszentgrót. A 32. percben baloldali sarokrúgást helyezett Baráth a hazaiak kapujába, 1–3. Fordulás után a Gyenesiek vezették támadásaikat és egy szépen kidolgozott akció végén Ács hozta fel csapatát góljával, 2–3. A következő percben Ferenczi aztán pontos lövésével ismét gyorsan kétgólosra növelte a vendégek előnyét. Kiegyenlített mezőnyjáték következett, amiben továbbra is bent volt a gólszerzés lehetősége mind két oldalon, az eredmény azonban nem változott. Megállíthatatlannak tűnik a tavasszal jól szereplő Zalaszentgrót, zsinórban ötödik győzelmüket szerezték.

Gólszerzők: Tarnóczai, Ács ill. Ferenczi (2, egyet 11-esből), Baráth (2). Jók: Hegyi, Sipőcz, ill. Iberhart, Baráth, Pödör. U19: Gyenesdiás–Zalaszentgrót 0–2.



Szepetnek–Lenti TE 1-3 (0-1)

Szepetnek, 50 néző. Jv.: Varga P.

Szepetnek: Szekeres P. - Szabó Ba., Pál Mi., Fadgyas, Pál Ma., Nagy T., Baksai, Büki, Horváth M., Pál F., Orsós R. Edző: Németh István.

Lenti: Balogh B. - Bakos, Sárkány, Kiss K. (Biharvári), Takács G. (Illés), Lovrencsics, Szabó K., Orbán E., Tóth B. (Balog M.), Mentes, Kondákor (Simon B.). Játékos-edző: Koczor Szilárd.

Gyakorlatilag minden a Szepetnek elképzelései szerint alakult a meccs kezdetén, hiszen a nyitó rohamok után gyorsan emberelőnybe is kerültek: a vendégek kezdő kapusa, Balogh Balázs Orsós Roland büntetőterületen kívüli kibillentésével tudta csak megakadályozni azt, hogy a támadó az LTE kapujáig sprinteljen a labdát megszerezve. Érdekes módon az esetet követően ellenfelének mintha átadta volna a kezdeményezést a Szepetnek, így viszont nagyobb területek nyíltak előttük – immár – Simon Bálint hálója felé rohamozván. Ment tehát előre a házigazda legénység, a vezetést azonban az első félidő lefújása előtti pillanatokban mégis a Lenti szerezte meg. A második játékrész aztán nem hozta el a várt felpörgető iramot a hazaiak részéről, és a 65. percben a 0-2 már azt jelentette, onnan visszajönni valóban nem lett volna kis feladat. A ráadás pillanataiban sikerült mégis a szépítés, erre viszont még a Lenti tudott válaszolni, ezzel biztosítva be magának a három pontot.

Gólszerzők: Nagy T., ill. Takács G., Kiss K., Balog M. Jók: senki, ill. Simon B., Lovrencsics, Mentes, Szabó K., Takács G. Kiállítva: Balogh B. (6., Lenti TE) U19: Szepetnek–Lenti 1–2.



Semjénháza–Horváth-MÉH Kiskanizsai Sáskák 6–0 (3–0)

Semjénháza, 100 néző. Jv.: Farsang B.

Semjénháza: Szakmeiszter Á. (Earles) – Bakos, Pápai, Bagó, Kapuvári, Körösi (Dobri), Schuller (Szilágyi), Novák (Csongár), Balogh P., Kovács, Horváth P. Edző: Kovács Imre.

Kiskanizsa: Szőke R. – Petánovics, Kotnyek, Fülöp (Kiss), Dolmányos, László, Völgyi, Anger (Jagarics), Ötvös, Szőke Á. (Abay Nemes), Póka. Játékos-edző: László Roland.

A jobb játékosállományból álló hazai csapat ilyen arányban is megérdemelten nyert a mezőnyben küzdő vendégek ellen. A hazaiak szebbnél szebb támadásokat vezettek és minden góljuk élményszámba ment. A Semjénháza hazai pályán 2014 óta nem nyert a Sáskák ellen, de most kárpótoltak mindenkit.

Gólszerzők: Kovács (2, mindkettő 11-esből), Schuller, Novák, Szilágyi, Csongár. Jók: Balogh P., Novák, Bakos, ill. Kotnyek, Anger. Kiállítva: Petánovics (56., Kiskanizsa). U19: Semjénháza–Kiskanizsa 6–1.



Szalai-Edelholz Zalalövő–Zalaszentmihály 3–1 (2–0)

Zalalövő, 100 néző. Jv.: Hegedüs M.

Zalalövő: Balogh B. – Tóth G., Gyenese, Elek (Molnár Á.), Horváth T., Bekes, Kellner, Radics, Cseresnyés, Biczó (Agg), Horváth D. Edző: Ostrom János.

Zalaszentmihály: Nagy D. – Szentgyörgyvölgyi, Csilits, Soós G., Soós Máté Bálint, Varga P., Soós Márk, Janda M., Horváth D., Ujvári (Biczó), Horváth M. (Janda Z.). Játékos-edző: Biczó Attila.

Korán vezetéshez jutott a hazai csapat, az 5. percben Horváth Dániel tálalt szép labdát Biczó Bence elé, aki ziccerben nem hibázott, 1–0. A 38. percben Horváth Dániel kapott jó labdát középen, és a kiinduló kapus fölött a hálóba emelt, 2–0. A 78. percben ismét Horváth Dániel ügyeskedett a büntetőterületen belül, átemelte a vendég portás felett a labdát, majd fejjel továbbított a hálóba, 3–0. A 83. percben egy gyors támadás végén szépített a vendégcsapat, amikor Soós Máté Bálint lőtt a hazai kapuba, 3–1. Kényelmes teljesítménnyel is magabiztos győzelmet aratott a ZTK, melynek nagyobb arányú sikerét a kiválóan védő szentmihályi kapus akadályozta meg.

Gólszerzők: Horváth D. (2), Biczó, ill. Soós Máté Bálint. Jók: Horváth D. (a mezőny legjobbja), Kellner, Radics, ill. Nagy D., Szentgyörgyvölgyi. U19: Zalalövő–Zalaszentmihály 6–0.



Flexibil-Top Zalakomár–Hévíz 2–1 (1–1)

Zalakomár, 100 néző. Jv.: Siket L.

Zalakomár: Tóth-Pajor – Takács Cs., Csalló, Takács D., Kuti (Rozs), Horváth J., Földesi, Nagy M., Horváth T., Mészáros, Tinó. Edző: Mutter Attila.

Hévíz: Kiss J. – Nyári, Dominkó, Huszár, Tóth I., Sabján, Bresztovszky, Nagy D., Rózsás (Szindekovics), Damina (Pál), Meidl. Edző: Damina László.

Mindkét csapat erősen tartalékosan érkezett a mérkőzésre, ami meg is látszott a találkozó színvonalán. A hazaiak bealudtak a meccs elején, amiből a hévízi fiatalok meg is szerezték a vezetést. Próbáltak ébredezni a komáriak, de pontatlanul játszottak és játékukon érződött a feszültség. Végül a félidő végén egy jogos 11-est értékesített Horváth János, így döntetlennel vonulhattak pihenőre a csapatok. A második játékrészben beszorították a hazaiak a vendégeket, akik a kontráikban bíztak. Végül Takács Dávid szerezte meg a mindent eldöntő találatot egy szép összjáték után. Összességében a rutinosabb komáriak ezen a napon ennyivel jobbak voltak a lelkes hévízi fiatalok ellen.

Gólszerzők: Horváth J. (11-esből), Takács D., ill. Huszár. Jók: Csalló, Földesi, Mészáros, Tinó, ill. az egész csapat.



Tudósítottak

Faller István (Andráshida TE), Góth Imre (Gyenesdiás), Herczeg Imre (Zalalövő), Kárpáti István (Semjénháza), Kühne László (Szepetnek), Tóth-Pajor Mátyás (Zalakomár).