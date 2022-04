Tóth László, a nagykanizsai egyesület vezetőedzője elmondta, hogy kanizsai öklözők közül többen is indultak a közelmúltbeli Énekes-emlékversenyen. Az utánpótláskorú seregszemle után vált biztossá, hogy a korosztály kontinensviadalára készülő válogatotthoz Szira Zsófia is meghívót kapott, sőt az április 10-én kezdődő bulgáriai Eb-n +81 kg-ban Szira Zsófia is a magyar válogatott tagja lesz.

- Kihirdették a válogatott keretét és Zsófi is bekerült a csapatba – újságolta örömmel nagykanizsai edzője, Tóth László. - Ráadásul véleményem szerint sportolónknak jó esélyei is vannak, szóval, tényleg örülünk a lehetőségnek.

A korcsoportos Európa-bajnokság április 10-21. között kerül megrendezésre a bolgár fővárosban, Szófiában.