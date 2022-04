Hévíz–Szalai-Edelholz Zalalövő 0-1 (0-1)

Hévíz, 50 néző. Jv.: Varga P.

Hévíz: Kiss J. – Pál (Sebestyén), Meidl, Buza, Nyári, Dominkó, Sabján (Filó), Damina (Rózsás), Bresztovszky, Nagy D., Karakai (Tóth I.). Edző: Damina László.

Zalalövő: Balogh – Gyenese, Péter (Biczó), Agg (Novák), Horváth T. (Tóth G.), Bekes, Kellner, Elek, Radics, Cseresznyés (Molnár), Horváth D. Edző: Ostrom János.

Egyenlő erők küzdelmében a vendégcsapat a 29. percben Horváth T. révén megszerezte a vezetést, amit a mérkőzés végéig meg is tudott tartani. A második félidőben mutatott játék alapján a lelkesen játszó hévízi csapat rászolgált volna az egy pontra.

Gólszerző: Horváth T.

Jók: az egész csapat, ill. Balogh, Horváth T.

Zalaszentmihály–Semjénháza 0-1 (0-1)

Zalaszentmihály, 100 néző. Jv.: Major Zs.

Zalaszentmihály: Nagy D. – Szentgyörgyvölgyi, Csilits, Soós Máté Bálint, Vida, Soós Márk, Varga P., Biczó (Ujvári), Soós B. (Szabó B.), Soós G., Janda M. Játékos-edző: Biczó Attila.

Semjénháza: Szakmeiszter – Szilágyi (Bakos), Horváth P., Balogh P., Novák (Kovács P.), Schuller, Körösi (Dobri), Csongár, Kapuvári, Bagó, Pápai. Edző: Kovács Imre.

A mérkőzés első felében a semjénházaiak letámadták a Zalaszentmihályt, több lehetőséget alakítottak ki, amiből egyet gólra tudtak váltani. Ezt követően főleg mezőnyben folytatódott tovább a játék és 0-1-es állással vonulhattak az öltözőbe a csapatok. A második játékrészben közepes iramban, főleg mezőnyjátékban zajlott a mérkőzés. Lehetőségek mindkét oldalon akadtak, de ebből nem sikerült egyet sem gólra váltani, így maradt a 0-1-es végeredmény.

Gólszerző: Körösi.

Jók: Soós Márk, Soós Máté, Nagy D., ill. Szilágyi, Horváth P., Körösi.

U19: Zalaszentmihály–Semjénháza 1-0.

Femat Csesztreg–Technoroll Teskánd 1-6 (1-2)

Csesztreg, 150 néző. Jv.: Hegedüs M.

Csesztreg: Kiss Be. – Póczak, Horváth Ro., Kiss Ba. (Őr), Őri Cs., Nagy N., Kiss Bá. (Fülöp), Őri M. (Magai), Elek, Németh D., Horváth Ri. (Péter). Edző: Tamás Tamás.

Teskánd: Pergel D. – Simonfalvi (Szekeres), Nagy R., Pergel B. (Egyed), Hetesi, Molnár A. (Nagy T.), Bontó, Major, Bailo, Nagy M. (Bedő), Bolla. Edző: Pergel Attila.

Az első tíz percben a hazai csapat nem vette fel a ritmust, amit kihasznált a jó erőkből álló vendégcsapat, és 2-0-s előnyre tett szert. Aztán a hazaiak rendezték soraikat, és több gólhelyzetet alakítottak ki, amiből egyet az első fél­időben értékesíteni is tudtak. A második játékrészben a Csesztreg nagy erőket mozgósított az egyenlítésért, ez helyzetekben is megmutatkozott, de ezeket nem tudták kihasználni. Ellenben a vendégek kihasználták gólszerzési lehetőségeiket, és tetemes előnyre tettek szert a találkozó végére. A nagy különbségű eredmény nem tükrözi hűen a játék képét.

Gólszerzők: Németh D., ill. Pergel B. (2), Nagy R. (2), Bolla, Bontó.

Jók: Elek, Kiss Bá., Németh D., ill. Pergel B., Pergel D., Hetesi.

U19: Csesztreg–Teskánd 2-0.

Zalaszentgrót–Szepetnek 4-0 (2-0)

Zalaszentgrót, 150 néző. Jv.: Lapath D.

Zalaszentgrót: Tóth Zs. – Pődör, Buzási (Horváth D.), Tóth D., Gájer (Vasáros), Ferenczi (Iberhart), Horváth B. (Lampert), Baráth, Csik, Kiglics, Penczák. Edző: Jankovics Péter.

Szepetnek: Szekeres – Baksai (Szilágyi), Fadgyas (Szabó M.), Pál Ma., Szabó Be., Horváth M., Nagy T., Pál F., Szabó Ba., Büki, Orsós. Edző: Németh István.

A nézők talán még a párnákat igazgatták a lelátón, így le is maradhattak Horváth Bálint hatalmas bombagóljáról a 3. percben. A félidő közepéig a szepetneki térfélen folyt a játék, aztán a vendégek fokozatosan kijöttek a szorításból, próbálták tartani a labdát. A 40. percben a szurkolók véleménye szerint is Kiglics Dominik élete gólját lőtte Zalaszentgróton. Az utolsó percben Szabó Benjámin gyűjtötte be a második sárga lapját, ami után kiállította a játékvezető. A második félidő egy Pődör Regő góllal indult, majd a 65. percben a saját nevelésű Lampert Bálint talált a kapuba. Hazai szempontból örömteli pillanat, hogy Vasáros Bence 16 évesen mutatkozott be a felnőttek között. A Zalaszentgrót a győzelmet Ferenczi-Takács Annának és a csapat játékosa, Ferenczi Dávid újszülött gyermekének ajánlotta.

Gólszerzők: Horváth B., Kiglics, Pődör, Lampert.

Jók: az egész csapat, ill. senki.

Kiállítva: Szabó B. (40., Szepetnek).

Lenti TE–Flexibil-Top Zalakomár 0-1 (0-0)

Lenti, 100 néző. Jv.: Kiss N.

Lenti TE: Balogh B. – Bakos (Illés), Sárkány, Kiss K. (Koczor), Lovrencsics, Takács (Lukács), Szabó K., Orbán, Simon P., Mentes, Biharvári (Tóth B.). Játékos-edző: Koczor Szilárd.

Zalakomár: Tóth-Pajor – Madarász, Takács Cs., Csalló, Kuti (Takács), Horváth J., Földesi, Nagy M. (Mutter), Horváth T., Mészáros, Tinó (Szőke). Edző: Mutter Attila.

Az első és főleg a második félidőben a hazai csapat rengeteg lehetőséget puskázott el a kapu előtt. A második játékrész utolsó 25 percében a végig védekező vendégek egy szerencsésen megpattanó találattal elvitték a három pontot. A hazai csapat nem érdemelt vereséget, legalábbis a helyzeteik alapján nem.

Gólszerző: Kuti.

Jók: Orbán, ill. az egész csapat.

U19: Lenti TE–Zalakomár 1-2.

Kinizsi Gyenesdiás–Magnetic Andráshida 1-0 (1-0)

Gyenesdiás, 40 néző. Jv.: Kondákor M.

Gyenesdiás: Szabó Á. – Cséri, Hegyi, Fellner, Nedelkó, Bertók (Ács), Besze, Tóth B., Czafit (Maturicz), Zsiga, Sipőcz. Edző: Kocsis Norbert.

Andráshida TE: Kemes – Nikitscher (Odonics), Kovács P. (Boncz), Lukács, Doszpoth, Kovács D., Kaprinai (Takács), Kotsis, Bognár (Kovács M.), Cséber, Balogh A. Edző: Bencze Péter.

A tavaszi szereplésnek megfelelően a vendégek kezdték aktívabban a mérkőzést, akcióikból azonban egy fejelés és egy távoli kapura lövés emelhető ki. A Gyenes fegyelmezetten végrehajtott védekezésből fokozatosan ment át támadásba és egy szögletrúgásból beívelt labdát Tóth Bence fejelhetett a hálóba, 1-0. Sokat dolgoztak a csapatok a mezőnyben, talán ezért is okozott meglepetést, hogy a kapuk viszonylag kevésszer forogtak közvetlen veszélyben. A hazaiak nagyon fontos, megérdemelt győzelmet szereztek a hajrájához érkező bajnokságban.

Gólszerző: Tóth B.

Jók: A teljes hazai csapat, ill. Balogh A., Kotsis.

Tudósítottak

Biczó Attila (Zalaszentmihály), Góth Imre (Gyenesdiás), Kardos Roland (Csesztreg), Koczfán Petra (Hévíz), Kosár Lajos (Lenti), Nagy Norbert (Csesztreg).

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA