A Zalaco-ZÚK összesen 14 versenyzővel képviseltette magát és a népes mezőnyökben – a viadal nemzetközi jelleget is kapott külföldi indulók révén – több érmes helyezés jutott az egerszegieknek. A 2005–2006-os születésű lányok között Nett Vivien szerzett aranyérmet 400 m vegyesen, 200 m pillangón pedig a második helyezést sikerült megszereznie. Nett Vivien a válogatott edzőtáborából érkezett haza, hiszen Tenerifén edzhetett, majd indult a felnőtt nyílt vízi Európa-kupán is, ahol a 9. helyezést szerezte meg. A héten rendezik a felnőtt országos bajnokságot Debrecenben, oda nem utazhatott el Nett Vivien, mert egy sérülés akadályozza a munkában. Edzője, Horváth Csaba – aki szintén ott lehetett a külföldi edzőtáborban – elmondta, tanítványa most kihagyja az ob-t, hiszen pár hét múlva nyílt vízi válogatóra készül az ifjúsági Európa-bajnoki csapatba kerülésért.

Visszatérve a soproni versenyre, a Zalaco-ZÚK úszói közül Varga Luca, Scheffer Eszter, Paksa Borbála, Nagy Napsugár, Németh Luca, ­Aouich Meryem, Hamusics Cecília és Németh Hanna Róza is dobogós helyen végzett, többen közülük győztek is, illetve több számban sikerült érmet szerezniük. Horváth Csaba vezetőedző elmondta: ez volt az első verseny azóta, hogy az új egerszegi uszodában – a próbaüzem alatt – megkezdték az edzéseket a versenyzők. Az, hogy már a Zalaco-ZÚK is 50 méteres versenymedencében edzhet, hozzájárul ahhoz, hogy a rivális csapatokkal egyre erősebben vehessék majd fel a versenyt.

A Zalaco-ZÚK ­úszóinak dobogós helyezései. 2005–2006-os születésűek. 200 m pillangó: 2. Nett Vivien 1:20,30. 50 m mell: 2. Varga Luca 37,77. 200 mell: 2. Varga Luca 2:57,41. 400 m vegyes: 1. Nett Vivien 5:04,63, 2. Varga Luca 5:29,86. 2007–2008-ban születettek. 200 m pillangó: 3. Aouich Meryem 2:42,10. 200 m hát: 1. Scheffer Eszter 2:23,40. 400 m gyors: 1. Paksa Borbála 4:50,99, 2. Németh Luca 4:51,90. 100 m mell: 3. Nagy Napsugár 1:22,65. 200 m gyors: 2. Nagy Napsugár 2:15,86, 3. Németh Luca 2:20,14. 400 m vegyes: 2. Scheffer Eszter 5:12,12. 2009–2010-es születésűek. 200 m pillangó: 1. Koltai Vanda 2:27,97. 200 m hát: 2:34,57. 400 m vegyes: 1. Koltai Vanda 5:21,43. 2011 és fiatalabbak. 100 m pillangó: 3. Hamusics Cecília 1:41,64. 100 m hát: 3. Németh Hanna Róza 1:38,53. 100 m mell: 3. Hamusics Cecília 1:44,84. 200 m gyors: 3. Hamusics Cecília 2:45,48.