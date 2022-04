A labdarúgó NB I. sorozata szombaton a 26. fordulóval folytatódott, melyben a ZTE FC gól nélküli döntetlent ért el Debrecenben. A találkozó hősévé lépett elő Demjén Patrik, a ZTE FC kapusa, aki a 62. percben kivédte Dzsudzsák Balázs tizenegyesét, amivel tovább javította a kapott gól nélküli sorozatát is, hiszen immár 581 perc óta érintetlen a ZTE FC hálója is. Hat mérkőzés óta nem kapott gólt a csapat, Demjéné pedig az elmúlt 15 év leghosszabb sorozata.



– Mikortól kezdte el számolni a perceket? – tettük fel a kérdést Demjén Patriknak, aki egyben klubrekorder is lett, hiszen ennél hosszabb ideig még senki sem őrizte meg kapuját a góltól egerszegi színekben.

– Igazából a Debrecen elleni meccs előtt számoltam ki, hogy meddig kellene kihúzni gól nélkül, hogy Dibusz Dénest utolérjem, aki korábban 570 percen át őrizte meg sikerrel kapuját a góltól – árulta el Demjén Patrik. – Előtte nem foglalkoztam bele, megvoltak a meccsek, nem kaptunk gólt, ez jó érzés volt. Most is úgy készültünk, hogy lehetőleg ússzuk meg kapott gól nélkül, bennem pedig az volt, hogy lehet tovább menni, azaz kinyújtani ezt a sorozatot. Most már jó lenne elérni a hatszáz percet, illetve a fölé jutni.

– Úgy persze könnyű, ha az ember büntetőket véd, nem igaz?

– Úgy tényleg könnyebb…

– Gondolom, nem ez járt a fejében, amikor Dzsudzsák Balázzsal szemben állt…



– Nem, de ez is kellett, hogy átlépjem az ötszázhetven percet… Egyébként a ­meccs reggelén szobatársamnak, Kálnoki-Kis Dávidnak éppen azt mondtam: ha tizenegyeshez jut a DVSC és Dzsudzsák lövi, kivédem. Így tényleg álomszerű lett az egész, de persze az elsődleges az volt most is, hogy ne kapjunk gólt és ne szenvedjünk vereséget. Ha bemegy a büntető, minden máshogy alakulhatott volna. Kicsit a góllövésben elmaradunk a korábbiaktól, de biztos vagyok benne, hogy hamarosan a gólgyártás is beindul. A futballunkban ugyanis benne van a gól, csak most valahogy ez megakadt.

– Waltner Róbert távozását miként kezelte a csapat? Mennyire érződött ez akár a DVSC elleni meccsen?

– A vezetőedző döntése mindenkit meglepett, hirtelen jött a dolog. Azt gondolom, hogy a szombati meccsen annyiban érződött még, hogy bizonyos szituációknál kissé dekoncentráltak voltunk. De most már le kell tudni zárni ezt a történetet és véleményem szerint ez a meccs éppen arra kellett, hogy túllépjünk rajta. Nem lenne jó, ha beleesnénk esetleg egy negatív szériába, hiszen ott szeretnénk lenni a végén a top hatban.



– A klubnál egyéni képzést végző francia William Gallas szerint Demjén Patrikot is meg lehetne már hívni a válogatottba. Az igaz, hogy házon belülről jött a dicséret, de mennyire vette komolyan?

– Nézze, ha olyan ember mondja ezt, aki benne volt valamikor a topfutballban, márpedig Gallas ott volt, akkor annak a szava számít. Ugyanúgy Tajtira is ezt mondta, és Matyinak is jólestek ezek a szavak. Igen, egyszer én is szeretnék válogatott lenni, Gallas szavai pedig mindkettőnknek pluszmotivációt adnak.

Demjén Patrik egyébként a szezonbeli negyedik büntetőjét fogta ki szombaton. Előtte az MTK ellen 0-0-nál (végeredmény: 2-0), majd az FTC elleni 2-1-nél (2-1), aztán a Mezőkövesd (1-1) és most a DVSC ellen (0-0) hárított büntetőt. Valamennyi védés fontos volt, hiszen a ZTE ezeket a találkozókat vagy megnyerte, vagy döntetlent ért el, így veretlenül zárt.



Visszatérve a gól nélküli percekre. A magyar rekordot Szűcs Lajos tartja 767 perccel, aki 2004 tavaszán az FTC kapusaként húzta ki eddig kapott találat nélkül. Szűcs annak idején a PMSC kapusának, Bodnár Lászlónak az 1986-os 732 perces rekordját szárnyalta túl 18 esztendő elteltével.

Idén éppen 18 éve rekorder Szűcs Lajos is…