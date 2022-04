Debreceni VSC – ZTE FC 0-0

Debrecen, 2830 néző. Jv.: Vad II. (Vígh-Tarsonyi, Szalai).

DVSC: Hrabina – Poór (Kusnyír, 64.), Pávkovics, Deslandes, Charleston – Varga, Baráth – Bódi (Bévárdi, 85.), Da. Babunski (Ugrai, 64.), Dzsudzsák (Tischler, 85.) – Da Babunkski. Vezetőedző: Joan Carillo.

ZTE FC: Demjén – Lesjak, Serafimov, Kálnoki-Kis, Gergényi – Sankovic, Halilovic – Milovanovikj (Spoljaric, 46.), Tajti, Meshack – Zsóri (Rebernik, 85.). Megbízott vezetőedző: Molnár Balázs.

Sárga lap: Serafimov (90+2.)

Szombaton már nem volt újdonság, hogy Waltner Róbert, az eddigi vezetőedző váratlanul elköszönt a kék-fehérektől, így a ZTE akadémiáját vezető Molnár Balázst nevezték ki a csapat , illetve a szakmai stáb élére.

A ZTE FC csapatába visszatérhetett a védelem közepébe Kálnoki-Kis Dávid, viszont az egyik alapember, Bedi Bence hiányzott. A középpályásnak volt egy kisebb sérülése, majd megbetegedett, így most nem utazott el Debrecenbe. És Koszta Márk is hiányzott, aki a bajnoki szünetben Dél-Koreába igazolt. Zsóri Dániel először kezdett a ZTE FC együttesében, a zalaiak pedig már az első perctől igyekezett ráerőltetni akaratát a hazaiakra. A 9. percben egy jobb oldali Lesjak-beadás után Tajti érkezett a hosszú oldalon, de az ötösön belülre érve nem találta el jól a labdát, ami a rövid sarok mellé ment. Igazából próbáltak fogást keresni egymáson a csapatok, a DVSC egyáltalán nem akart kitámadni, így viszont a zalaiak egy zártabb ellenféllel álltak szemben, amit nehéz volt feltörni. Aztán Dzsudzsák mélységi passzai után jöttek a hazai próbálkozások is, a 26. percben David Babunski lövését már Demjénnek kellett kiöklöznie. Egyértelműen felélénkült és feljavult a Loki játéka a félidő második felére, a ZTE FC pedig ritmust vesztett. De csak átmenetileg, és kiegyenlített játékkal ért véget a félidő.

Demjén Patriknak elévülhetetlen érdemei vannak a pontszerzésben, hiszen büntetőt is védett Fotó: Kovács Péter/Nemzeti Sport

A második félidőre változtatott Molnár Balázs, hiszen Spoljaric-ot küldte csatasorba. merthogy gól kellett volna, ami egyik csapatnak sem jött össze. Próbálkoztak a csapatok, hogy aztán a 61. percben büntetőhöz jusson a DVSC. Halilovic menteni igyekezett a kifele mozgó Dorian Babunskival szemben, de eltalálta a támadó lábát. A 11-est Dzsudzsák végezte el, azonban Demjén Patrik remekül kapta el a lövés pillanatát és kiszedte a jobb sarokba tartó labdát. Nagyon nagy védés volt! Lélektani szempontból pedig fontos pillanat, és ez egyértelműen a ZTE-nek kedvezett, rögtön ezután Zsóri szerezhetett volna gólt, de a labda elakadt Hrabinában. Az idő haladtával nagyon úgy tűnt, hogy ez akár lehet majd egy egygólos találkozó is – feltéve, ha egyáltalán lesz, aki betalál. Ám inkább a gólnélküli döntetlen érett, hiába cserélt mindkét oldal és frissített, ikszeltek a felek.

A ZTE FC csapatának ez volt most már sorozatban a hatodik találkozója, melyen veretlen maradt és a hatodik, amin nem kapott gólt. A döntetlen az egerszegiek szempontjából nézve most nem rossz eredmény.