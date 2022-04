A ZTE KK szombati paksi győzelme azt is jelentette, hogy a csapat már biztosan nem csúszhat vissza az NB I/A csoport alsóházának utolsó két helyére, így pedig az is eldőlt, hogy a gárda a következő szezonban is az élvonal tagja lesz. A kék-fehérek számára hosszú és gyötrelmes út vezetett eddig, hiszen a ZTE KK a szezon első felében gyakorlatilag végig az utolsó két helyen tanyázott, de aztán jött a tavasz, amikor lényegesen javított mutatóján.



Emir Mutapcic együttese az alapszakasz utolsó 11 fordulójában (a naptári év kezdete óta) mindössze négyszer kapott ki, majd az alsóházban három győzelem és egy vereség eddig a mérlege. Mindez kellett ahhoz, hogy a gárda úgy várhassa most már a PVSK csapatát, hogy megmenekült a ki­esési osztályozó „rémétől”. Azt a párharcot a PVSK és a Paks vívja majd meg, ez is eldőlt, így a pécsiek szerdán már valószínűleg erre (is) fognak készülni. A ZTE KK számára pedig egy hazai siker lehet elfogadható, hiszen az utolsó itthoni meccshez ez dukálna. A szezont szombaton Nyíregyházán zárja majd a csapat.



Emir Mutapcic a paksi győzelem után úgy fogalmazott, hogy a bennmaradás fontos volt a klub és a város számára is, „hiszen Zalaegerszeg egy kosárváros”. A szakember azt is hozzátette, hogy jövőre nem szeretnének hasonló cipőben járni, vagyis hogy ismét a ki­esés elől kelljen menekülni.

A jövőről eddig a klub részéről senki nem beszélt, hiszen a legfontosabb feladat a megkapaszkodás volt az élvonalban. Biztosra vehető, hogy kellenek és lesznek is változások, de kár lenne elébe menni a dolgoknak. Ami tény: az elmúlt három bajnoki év nem volt méltó a ZTE KK múltjához és hírnevéhez.

A szerdai találkozón elvileg mindenki hadra fogható, de persze vannak kisebb sérülések. A légiósok az utolsó két találkozóra is rendelkezésre állnak, hiszen a szerződésük él.