Az Emir Mutapcic vezette egerszegiek szombat este összességében magabiztosan verték 87-81-re a Paksot a középszakasz alsóházának első fordulójában, és ezzel (a Pécs ellen győztes Nyíregyházával együtt) lépéselőnybe kerültek a bennmaradásért vívott küzdelemben. Öt fordulóval a zárás előtt a ZTE és a nyírségi csapat is 10 sikerrel áll, míg a PVSK nyolcszor, a Paks pedig csak hétszer hagyta el győztesen a pályát ebben a bajnokságban. Persze nem dőlt még el semmi, a helyzet villámgyorsan változhat, elvégre a meccsek gyorsan követik egymást, győztesnek és vesztesnek pedig minden alkalommal lennie kell. Ám zalai szempontból mégiscsak sokkal kellemesebb helyzet, hogy a ZTE KK a négyes minitabella élén állva utazik szerdán a baranyai megyeszékhelyre. (Miközben a Nyíregyháza a Paksot látja vendégül.)

De meg is dolgoztak ezért az egerszegiek. A naptári évben 12-ből 8 győzelemnél járnak már, és (az alapszakasz utolsó két fordulóját is figyelembe véve) zsinórban három sikernél tartanak. A szombati, Paks elleni meccset pedig az első pár percet leszámítva végig kézben tartották.

A siker első számú letéteményese most De Cosey volt, aki a mezőny legjobbjának bizonyult. A légiósok közül Wilson és Parks megfelelően teljesített, de még a gyengébb napot kifogó Barnett és Holton is dicsérhető valamiért: előbbi 12 lepattanója (közte 7 támadó) aranyat ért, utóbbi pedig hibátlanul dobott közelről (4/4). A magyarok közül Horti akarását most sem érhette kritika, a legtöbb hasznot viszont ezúttal Révész hajtotta a csapatnak.

A bevezetőben említett „már csak öt meccses” végjáték pedig akkor jöhet össze a ZTE-nek, ha a középszakasz zárásakor legalább két riválisát megelőzi, s így a play out-tól megmenekülve, „simán” marad tagja az első osztálynak. Erre jelen állás szerint minden esélye megvan a zalai alakulatnak, mely az előttünk álló négy nap során akár le is zárhatna minden kérdést – ha nyerne előbb Pécsett, majd itthon, a Nyíregyháza ellen is. Persze a feltételes mód messzemenően indokolt, mert mindkét alkalommal lesz ellenfél is a pályán, mely ugyancsak az élvonalbeli tagság meghosszabbításáért küzd, és biztosan nem fogja olcsón adni a bőrét.

Abban viszont a holnapi fellépés tekintetében mindenképp bízhatunk, hogy a ZTE KK még egyszer nem játszhat olyan borzasztóan Pécsett, mint tette azt az alapszakasz hajrájában elszenvedett vereség (77-68) alkalmával.