A Zalakerámia-ZTE KK mostani szezonja kísértetiesen hasonlít az előzőre, hiszen akkor is a bennmaradásért kellett harcolnia. Pedig nem úgy indult a jelenleg futó bajnokság, hogy ismét ez legyen a cél, de az most már történelem, hogy miért alakult ismét így a helyzet.



A lényeg, hogy a ZTE KK a Nyíregyházával, a PVSK-val és a Pakssal kell, hogy megmér­kőzzön egy újabb oda-visszavágós körben azért, hogy elkerülje a kiesést. Az alsóház minimezőnye roppant szoros, szinte megjósolhatatlan a hatfordulós sorozat végeredménye. Amire a ZTE KK alapozhat, az viszont az alapszakasz második fele, illetve harmada. Emir Mutapcic együttese a január óta lejátszott tizenegy mérkőzéséből hetet megnyert, sőt az utolsó két fordulóban élcsapatokat győzött le a Szolnok és a Sopron személyében. Ám azt is láttuk, hogy közben – úgymond – akkor is ki tud kapni, ha erre senki sem gondol…



A bajnokság talán legfontosabb szakasza következik az egerszegiek számára, s még nehezebb lesz, mint a tavalyi, hasonló „menet”. Emir Mutapcicet kérdeztük az alsóházi nyitány előtt, elsőként arról: mindenkire számíthat-e, gondolva esetleges sérülésekre, illetve betegségekre.



– Az elmúlt két hétben, mi­óta nem játszottunk, akadt néhány problémánk – jelezte a bosnyák szakember. – Parks a héten több napot is kihagyott sérülés miatt, illetve akadtak betegek is akik egy vagy két napot hagytak ki.



Ami pedig a folytatást illeti, a bosnyák szakember is reá­lisan látja a helyzetet. Azaz, noha az eddigi eredményeiket magukkal viszik a csapatok, egy teljesen új szakasz következik.



– Nagyon fontos, hogy a legutóbbi két meccs sikerült, de magam is azt gondolom, hogy egy teljesen új bajnokság következik – mondta Emir Mutapcic. – Felkészülünk minden egyes mérkőzésre, eddig úgy tűnt, hogy az erősebb csapatok ellen sikerült jobban teljesítenünk. A kosárlabdasportban sem lehet megélni a múltból, de hét mérkőzést nyertünk idén, amire lehet alapozni. Mindenképpen az a cél, hogy a pozíciónkat védjük, amivel a célunkat is elérhetjük. Viszont csak a következő mérkőzés mostantól a fontos, erre kell felkészülni a legjobban. A Paks jó csapat, tehetséges és rutinos játékosokból áll, és hat légiósuk van. Fontos lesz a két hátvéd védése, hogy megakadályozzuk a gyors indításokat, nagyon magas szinten kell védekezni. A lepattanózás is fontos lesz, ezt negyven percig kontrollálni kell, és ha az kell, akkor az egyszerűségre kell törekedni a cél érdekében.



A négyes minitabellán a ZTE KK áll jelenleg a legkedvezőbb pozícióban. A későbbiekben is fontosak lesznek az egymás elleni eredmények, hiszen várhatóan nagyon szoros lesz a mezőny. A ZTE az alapszakaszban az egymás elleni eredmények alapján a Paksot kétszer verte, a PVSK-től viszont kétszer kikapott, a Nyíregyházával szemben pedig azért áll jobban, mert nagyobb arányban nyert sikerekor, mint amennyivel kikapott a nyírségiektől.



Az Alsóház Programja



1. forduló. 2022. április 9., szombat 18.00: Zalakerámia ZTE KK—Atomerőmű SE Paks, HÜBNER Nyíregyháza BS—Pécsi VSK-VEOLIA.

2. forduló. 2022. április 13., szerda 18.00: PVSK—Zalakerámia ZTE KK, Nyíregyháza–Paks.

3. forduló. 2022. április 16., szombat 18.00: Zalakerámia ZTE KK—Nyíregyháza, Paks—PVSK.

4. forduló. 2022. április 23., szombat 18.00: Paks—Zalakerámia ZTE KK, PVSK–Nyíregyháza.

5. forduló. 2022. április 27., szerda 18.00: Zalakerámia ZTE KK—PVSK, Paks–Nyíregyháza.

6. forduló. 2022. április 30., szombat 18.00: Nyíregyháza—Zalakerámia ZTE KK, PVSK–Paks.