ZTE RK–SZOESE 3:0 (16, 18, 18)

Zalaegerszeg, Ostoros-­csarnok, férfimérkőzés. Jv.: Veress, Őri.

ZTE RK: Légrádi, Simon, Horváth R., Koós, Molnár B., Németh P. Csere: Markó A., Cieloszyk. Edzők: Domokos Lajos és Markó Gábor.

A szomszédvári rangadóra a vasiak fiatal csapattal érkeztek, és ezt a hazaiak a kezdeti tapogatózás után ki is használták. A vendégek 8-6-ig tartották a lépést, de ekkor a ZTE ellépett 14-7-re, és ezt az előnyt még növelte is a szett végéig. A második játszmában a Szombathely fokozta a tempót, és sűrű pontváltások között 18-16-ig vezetett is. Ekkor a hazaiak produkáltak egy jó szériát, és a szettben már csak ők szereztek pontot. Harmadszorra villámrajtot vettek a hazaiak (11-3), de a Szombathelynek még egyszer sikerült visszakapaszkodnia (15-14). Ezzel azonban ellőtték a puskaporukat, és a vége sima hazai győzelem lett.

Domokos Lajos: Jelen helyzetünkben nagyon örülünk minden pontnak, főleg, ha az győzelemmel párosul. Jól nyitottunk, ami kulcsa volt a mai sikernek.



Haladás VSE–ZTE RK 3:0 (-7, -3, -11)

Szombathely, női mérkőzés. Jv: Barabás, Sipos.

ZTE RK: Pete, Samu, Sandó, Szűcs, Penzer, Bedő-Tálos. Edző: Tomanóczy Tibor.

A szomszédvári összecsapásra mindössze hat játékossal tudtak elutazni a zalaiak, és ez persze nagyban meghatározta a találkozó menetét. A vasiak az első két szettet magabiztosan hozták, a harmadikban valamelyest kiengedtek, de a magabiztos győzelmük így sem forgott veszélyben.

Tomanóczy Tibor: Kevesen voltunk, így nem tudtunk megfelelő ellenállást tanúsítani. Dolgozunk tovább, hogy sikeresebbek legyünk.