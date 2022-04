A péntek esti hazai siker (3-1) a Budapest Honvéd ellen tovább erősítette a kék-fehérek önbizalmát is, ami természetes, hiszen a játék is olyan volt, ami egy magabiztos hazai győzelemhez dukál. Az egerszegiek különösen az első félidőben játszottak jól, de mondhatjuk, hogy a 62. percig semmiféle törés nem volt, amikor jött az a bizonyos Honvéd-büntető, majd kicsivel később a végül (jogosan) meg nem adott vendéggól. Ott, abban a tíz percben volt törés a ZTE FC játékában, de aztán a harmadik hazai gól végleg lezárt mindent.

Az, hogy ezek után két rendkívül korrekt edzői értékelést is hallhattunk, tényleg jóleső érzés volt. Nebojsa Vignjevic, a Honvéd vezetőedzője nem kertelt, csak saját magukban, saját csapatának játékában kereste a vereség okait. Molnár Balázs pedig azt is elismerte, ha 2-2 lett volna az eredmény, onnan bármi megtörténhetett volna még. Azzal együtt, hogy a 62. percig csapata, a ZTE kis túlzással „agyonnyerhette” volna már a találkozót.

Ennyit a péntekről, ami után Zoran Lesjak, a zalaiak védője is megpedzette már: akár nemzetközi kupaindulást is jelenthetne a negyedik helyezés, ha végül megszereznék. Merthogy tényleg lehetséges. Önmagában a 4. helyezés még nem érne Konferencia-liga-selejtezőt, azonban ha a Ferencváros megnyeri a bajnokságot – amire jó esély van –, plusz bejut a Magyar Kupa döntőjébe és azt is megnyeri, akkor a negyedik is selejtezhet. Az FTC az elődöntőben az NB II-es ETO FC-vel találkozik (a másik ágon Paks–Újpest csata lesz egy hét múlva), az esély tehát megvan a döntőre.

Persze ott van még a 4. helyezés, amit meg is kellene szerezni, de a ZTE játékosain látszik, hogy eltökéltek ez ügyben. Erre a pozícióra bejelentkezett az Újpest is, és Michael Boris, az FC Fehérvár vezetőedzője is erről beszélt, hiszen a fehérvá­riak a nemzetközi szereplést már csak így érhetnék el. Illetve, ha a dobogót elérnék…

Nos, ebből a szempontból a szombati Újpest–ZTE FC találkozó jelentősége felértékelődött, mondjuk ki: rang­adóvá nőtte ki magát. A Megyeri útiaké most az egyik legjobb formában lévő csapat, a Croizet–Zivzivadze–Beridze triót pedig – alighanem – ma bármelyik magyar együttes elfogadná…