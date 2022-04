Jól megy a Paksnak a bajnokságban és jól megy a kupában is – alighanem a megállapítással nehezen lehetne vitatkozni, ráadásul a Tolna megyei együttes az a csapat, amely magasan a legtöbb gólt lőtte a mezőnyben (66), igaz, a legtöbbet is kapta (53) az eddig lejátszott 28 forduló során. Ám a lényeg, hogy nagyon eredményes Bognár György együttese, mi több, szinte borítékolható, hogy a bajnokság gólkirálya is soraikból kerül majd ki, ugyanis Ádám Martin már 26 találatnál jár.

A fordulót a hatodik helyről váró ZTE FC egy ponttal előzi meg jelenleg a Duna-parti együttest, a ZTE egy hétmeccses veretlenségi szériától búcsúzott el az Újpest elleni 4-0-s vereséggel. Molnár Balázs, az egerszegiek megbízott vezetőedzője sem ment el szó nélkül a múltkori meccs mellett, hiszen egy ilyen vereség nem volt benne a levegőben.

– Az Újpest-meccs után is elmondtam, de már a mérkőzésen is érezhető volt, hogy nem vagyunk olyan élesek, mint voltunk előző héten, a Honvéd ellen – említette Molnár Balázs az újabb mérkőzés előtt. – Védekezésben, elsősorban csapatszinten olyan hibákat követtünk el, ami hónapok óta nem volt jellemző ránk, és a támadásaink is lassúak voltak. Kielemeztük a meccset, de ezt követően már az újabb találkozóra készültünk.

Abból kiindulva, hogy a Paks a kupaelődöntőben olyan magától értetődően győzte le 3-0-ra az Újpestet, ahogy a Megyeri útiak pár nappal korábban a ZTE FC-t, igencsak érdekes találkozó elé nézhetünk szombaton Egerszegen. A Paks egy rövidebb gyengébb szériát szakított meg az MTK (4-0) és a már említett Újpest legyőzésével, a két találkozón lőtt hét gólt és egyet sem kapott. Azt kérdeztük Molnár Balázstól: szombaton egy támadó vagy egy védekezőbb ellenfélre számít-e?

– Elsősorban azt várom a szombati találkozótól, hogy mi visszatalálunk a korábbi ritmusunkba – szögezte le a szakvezető. – A Paks az Újpest ellen is megmutatta, hogy jó csapat, és azt láttam, hogy motiváltabbak voltak, mint a fővárosiak. Pontosan ugyanaz volt az érzésem, mint a mi találkozónkon Újpesten, ahol a hazaiak voltak az eltökéltebbek. A hozzáállás döntő jelentőségűnek tűnik. Most két hazai találkozó következik. A Paks egy közvetlen rivális, az MTK pedig az egyik kiesőjelölt. Nyilvánvaló, hogy szeretnénk mind a kettőt megnyerni, hiszen e két találkozó döntően befolyásolhatja a későbbi helyezésünket is. Bojan Sankovic visszatérhet a csapatba, de Nikola Serafimov öt sárga miatt most kiesik. Most olyan szériában vagyunk, hogy mindig van valaki a kulcsjátékosok közül, aki hiányzik.

A ZTE FC és a Paks eddig mindössze 20 élvonalbeli találkozót vívott egymással, a ZTE szempontjából a mérleg 7 győzelem, 7 döntetlen és 6 vereség. A ZTE FC 2019-es visszakerülése után az élvonalba, ez lesz a kilencedik találkozójuk. Az eddig lejátszott 8 mérkőzésen egy ZTE-siker, három döntetlen és négy paksi győzelem született, méghozzá nem is akármilyen gólgazdag meccseken. A nyolc találkozón átlagban 4,5 gól született, a legtöbb a tavaly januári 4-4-es döntetlenkor. A most zajló szezonban szeptemberben Zalaegerszegen a Paks győzött 5-2-re, majd januárban hazai pályán 3-2-re nyert. Most akkor jöhetne egy ZTE-győzelem is…