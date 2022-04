A négy felnőtt versenyző mellett öt fiatal is részt vett a klub által szervezett összetartáson; melynek során 5-600 kilométert tekertek a bringások, így a kitűzött célt, a megfelelő álló­képesség elérését úgy tűnik, sikerült elérni. A mountainbike-­szezon idénynyitójára pedig a csehországi Brnóban került sor, ahol az egerszegi klub utánpótláskorú versenyzői közül kilencen is rajthoz álltak. A brnói pálya a hegyikerékpáros kupasorozat legtechnikásabb versenye, ahol az erő mellett az ügyesség is fontos szerepet játszik. A klub nagy tehetsége, Bruchner Regina ezúttal is kitett magáért, nagyszerű versenyzéssel az előkelő negyedik helyet szerezte meg 43 célba érő között. A fiúknál még ennél is népszerűbbek voltak a versenyek, akadtak olyan kategóriák, ahol száznál is többen indultak. A szövetségi kapitány döntése alapján dől el, kik versenyezhetnek majd a következő csehországi versenyen, eredményeik alapján többen is esélyesek erre az egerszegi klub fiataljai közül.



A GreenZone-ZKSE eredményei az Izomat MTB Cupon:

U15 lány: 17. Szücs Borbála, 32. Kálmán Luca, 37. Ádám Gabriella.

U17 lány: 4. Bruchner Regina, 24. Szabó Léna, 36. Szücs Júlia.

U15 fiú: 58. Martonics Armand, U17 fiú: 61. Kálmán Dániel Ákos, U19 fiú: 38. Endrédi Máté.