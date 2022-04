A Szakály István Sportalapítvány névadója, a Zalaszám-ZAC elnöke 1997-ben hozta létre alapítványát, amit Szakály István a minapi szolid ünnepségen is felidézett. Célja elsődlegesen az volt, hogy a jól tanuló és mellette jól sportoló fiatalokat segítse, de az idők során olyan – elsősorban – atléták, vagy éppen edzők, segítők, aktivisták is részesültek a Szakály István-díjban, akik rengeteget tesznek, illetve tettek a sportok királynőjének is nevezett sportágért.

– Az idén éppen hatvan éve, hogy elkezdtem sportolni, futó lettem, válogatott versenyző, majd sportvezető – idézte fel a múltat Szakály István röviden, ám annál személyesebb módon. – Az idők során pedig rájöttem, hogy mennyien és milyen sokat segítettek a munkámban, ezért alapítottam meg a díjat saját forrásból. Azért, hogy valamit én is vissza tudjak adni, és segíteni tudjam ezzel mások munkáját. Ebben az évben az alapítvány kuratóriuma úgy döntött, hogy a hölgyek kerülnek főszerepbe.

Merthogy három olyan sportoló kapta az idei elismerést, akiket nem is kellett bemutatni. Szakály István pedig kihirdette az idei díjazottak nevét.

– Éppen harminc éve, hogy egy zalaegerszegi születésű, itt felnőtt, és máig itt élő atléta a város történetének első olimpikonja lett. Ennél szebb története nem is lehetett volna, hogy Kozáry Ágnes így jusson ki az ötkarikás játékokra. Ez, a harminc éve teljesült pillanat máig szívet melengető érzés – jelezte Szakály István.

Azaz a Szakály István Alapítvány idei egyik díjazottja Kozáry Ágnes korábbi magyar bajnok, válogatott atléta, aki 1992-ben a barcelonai olimpián képviselte hazánkat. Két ifjú egerszegi „követője” következett a sorban, hiszen Muszil Ágnes középtávfutó egyre szebb eredményekkel jelentkezik, aki egyetemi tanulmányai mellett készül továbbra is, s mint elmondta, idei célja, hogy 800 méteren kijusson az U20-as világbajnokságra. A Zalaszám-ZAC másik tehetsége, Röszler Dóra a 100 méteres gátfutásban magyar bajnok, az egyik legnagyobb ígérete a sportágnak, aki szintén elmondta, hogy célja az idén az U18-as Európa-bajnoki szereplés.