A Zalalövői Autó-Motor Sport Egyesület által rendezett viadal egy egész éves sorozat nyitóeseménye volt. Szabó József elnök elmondása szerint ugyan a várakozásokat kissé alulmúlta a résztvevők száma, ennek ellenére izgalmas futamokat láthatott a közönség.

– A Salla Ring egy új versenypálya, ezért mindenki számára tartogat meglepetéseket – folytatta a házigazda szervezet elnöke. – Mi magunk sem számítottunk például arra, hogy a megelőző napok esőzései miatt a pálya felszíne öt centiméteres, öszszefüggő sárréteget alkot majd, amivel bizony alaposan meg kellett küzdeniük a versenyzőknek. Ennek a sportágnak viszont éppen ez a lényege, a technika és az emberi tudás mellett a külső körülmények is alakítják az eredményeket, így még kiélezettebbé vált a vetélkedés.

Szabó József szólt arról is, hogy ezúttal főleg zalai és vasi versenyzők ültek a kormánykerék mögé, de voltak külföldi nevezők is. A futamokat öt kategóriában – quad, kis, közepes, nagy, valamint női – rendezték meg, emellett volt időmérő verseny a junior korosztálynak, külön indultak az épített járművek, azaz a szöcskék, zárásként pedig egy szuperfutamot is tartottak, utóbbira bárki nevezhetett.

A kategóriák győztesei: Georg Strohmayer (quad), Lakatos Dominika (széria kicsi), Lakatos Lénárd (széria közepes), Lukács Zsuzsa (széria nagy), Vargáné Szabó Annamária (női) voltak. A szöcskék versenyében Molnár Vilmos bizonyult a legjobbnak, a juniorok időmérő versenyében Horváth Vivien érte el a legjobb eredményt. A 2000 köbcenti feletti járművek esetében pedig Varga Béla győzött.

A Salla Ringen a következő versenyt április legvégén tartják, akkor az offroad ág képviselőit várják az északnyugatzalai városba, ahol többek közt éjszakai futamokon is bizonyíthatják rátermettségüket a technikai sport kedvelői.