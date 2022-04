Az alsóház négy csapata elsősorban azért küzd, hogy ki lesz közülük az a kettő, amely elkerüli a végén az osztályozós párharcot, amit az utolsó kettő fog megtenni. Nos, a ZTE KK szombaton egy komoly lépést tett meg, hiszen hazai pályán legyőzte a Paksot, így továbbra is vezeti e négyes tabelláját, de senki nem dőlhet hátra. Nagyon kicsi a különbség a csapatok között, a PVSK szombaton kikapott a Nyíregyházától, és most az utolsó előtti… Szóval a baranyaiaknak ez a szerdai mérkőzés élet-halál kérdése is, ráadásul az alapszakaszban kétszer is legyőzték az egerszegieket. Emir Mutapcic, a ZTE KK vezetőedzője is kitért erre mérkőzés előtti nyilatkozatában.

– Az alsóházi középszakaszban már nincsenek könnyű mérkőzések – mondta a bosnyák szakvezető. – Minden csapat az életéért küzd, ezért holnap Pécsen is nagyon fontos lesz, hogy azzal az energiá­val és mentalitással játszunk, mint az előző három mérkőzésünkön. Amit fontos tudni, hogy legutóbbi pécsi látogatásunkkor nyújtottuk a legrosszabb teljesítményt is, különösen a mérkőzés első harminc perce volt elfogadhatatlan. Ezért nagyon fontos, hogy a csapat a szebbik arcát tudja mutatni, és nyerjen. A mérkőzés első pillanatától kezdve okosan kell játszanunk. A pécsi csapatról fontos tudni, hogy jó az egyensúly a játékosok között. Különösen Ivosevre kell nagyon odafigyelnünk, akinek a palánk alatti játéka kiemelkedő, és Brkic játékát is kontrollálni szeretnénk, aki egy nagyon atletikus center. Biztos, hogy nehéz mérkőzés lesz, de bízom benne, hogy a csapat jó mérkőzést játszik, és győzni is tud.