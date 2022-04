Az NB I A-csoport alsóházi küzdelmében tétje inkább már csak a PVSK csapata számára volt ennek a találkozónak. Ha nyertek volna a baranyaiak és a Paks kikap a Nyíregyházától, akkor a szombati, PVSK-Paks találkozó döntött volna arról, hogy a kiesési osztályozón melyikük élvezheti a pályaelőnyt. Nos, ha volt is némi reménye a pécsieknek, a Paks már a szünetben nagyon vezetett a nyíregyháza ellen, úgyhogy... Ha nem is adta fel a harcot a PVSK, de igazából már csak Ivosevben lehetett látni azt a fajta elszántságot, hogy nagyon nyerni akarnának.

A Zalakerámia-ZTE KK pedig végig kézben tartotta a meccset, Jordan Barnett remekelt, és a győzelem fontosságáról beszélt Emir Mutapcic a találkozó után.

- Ami fontos, hogy nyertünk, hiszen jobb megnyerni egy meccset, mint kikapni - kezdte értékelésért ezzel a zalai szakvezető. - Volt egy kis gond a rotációval, hiszen Parks és De Cosey sérülés miatt most nem játszott, de a Pécs is hiányos kerettel érkezett. Annak viszont kifejezetten örülök, hogy a fiatalok, Makkos Dávid és Csuti Kornél is jól szálltak be a meccsbe. Most ők kaptak lehetőséget a fiatalok közül, a következő meccsen pedig terveim szerint Simó Bence és Szalay Domonkos fogja ugyanezt megkapni. A legfontosabb, hogy az elmúlt öt hónap közös munkáját sikerült egy hazai sikerrel lezárni és ezzel elégedett vagyok.

Ami pedig a jövőt illeti, lapunk megkérdezte a szakvezetőt, hogy milyen tervei vannak...

- Egy pohár bort biztosan meg fogok inni, holnap pedig készülünk az utolsó mérkőzésre - válaszolta mosolyogva és viccesen a szakvezető, de persze értette a kérdés lényegét. - Egyelőre szeretnénk befejezni a szezont úgy, hogy mindent megtettünk és én is úgy szeretnék zárni, hogy azt a munkát, amit vállaltam, elvégeztem. Az, hogy a jövő mit hoz, erről most még nem beszéltünk és a játékosok jövője is majd az utolsó mérkőzés után kerül szóba.