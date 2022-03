ZTE FC - Puskás Akadémia FC 0-0

Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 1812 néző. Jv.: Pintér (Aradi, Horváth F.).

ZTE FC: Demjén - Lesjak, Serafimov, Mocsi, Gergényi - Halilovic (Posztobányi, 83.), Sankovic - Bedi (Spoljaric, 72.), Tajti, Meshack (Milovanovikj, 79.) - Koszta. Vezetőedző: Waltner Róbert.

Puskás FC: Tóth B. - Nunes, Stronati, Spandler, Szolnoki (Gera, 46.) - Corbu (Skribek, 65.), Favorov, van Nieff, Nagy Zs. - Baluta (Bakti, 65.), Kozák (Shahab, 69.). Vezetőedző: Hornyák Zsolt.

Sárga lap: Halilovic (44.), Mocsi (51.), Serafimov (81.), illetve Favorov (12.), Nagy Zs. (22.), van Nieff (45.), Spandler (48.)

Forrás: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Nem volt mire tartalékolni - meg amúgy sem... -, hiszen kéthetes szünet következik a bajnokságban a fordulót követően. A ZTE FC az ötödik helyről várta a szombati találkozót és azonnal támadólag lépett fel, így az 5. percben egy jó Meshack-lövést kellett ártalmatlanítania Tóth kapusnak. Továbbra is a zalaiak játszottak fölényben, de persze a Puskás FC nem véletlenül áll ilyen előkelő helyen. A vendégek sok érintős futballal próbálták széthúzni az egerszegiek vonalait, de nem jártak sok sikerrel. Idővel azonban ez a fajta taktika egyre jobban működött náluk, de csupán a labdabirtoklásban mutatkozott ez meg. Közben Sankovic-ot kellett ápolni, akinek egy összefejelés után felrepedt a fejbőre és végzett, úgyhogy a középpályás egy jókora turbánnal érkezett vissza a pályára. Maga a játék nem sokat változott, hogy aztán a 25. percben az addigi legnagyobb lehetőség alakuljon ki. Kozák lefutotta Serafimovot, érkezett Demjén, akinek a lábában elakadt a labda, amit a felcsúti támadó megpróbált elpöckölni. Ez nagy mentés volt. A ZTE támadott, de nem tudott kialakítani veszélyes helyzetet. Szögletek után alakult ki általában a legígéretesebb helyzet, de ezekből sem jött ki kapura tartó lövés. A ZTE FC próbálkozott, nem is keveset, a 39. percben például Koszta lövését blokkolták. A félidő hajrájában volt minden - sárga, kemény belépő - de gól nem, ami pedig a lényeg lett volna.

A második félidőt gyorsan egy szép ZTE-támadás és egy veszélyes Meshack-lövés vezette fel (alig ment el a labda a bal felső sarok mellett), de ez sem vezetett eredményre. Az biztos, hogy akart mindkét csapat, a ZTE például eredményesen támadott le, amiből többször is labdát vesztett az ellenfél. Nem alakult ki veszély a kapuk előtt, de nem állítanánk, hogy amiatt mert annyira túlbiztosítottak lettek volna a védelmek. A támadókban, illetve a támadásokban nem volt meg az a váratlan megoldás, ami kellett volna. Na meg a pontosság... Leginkább ez volt a hiba, hiszen enélkül meg pláne nem vezethetnek eredményre a támadások. Egy nagy kérdés maradt a hátra lévő időre, hogy lesz-e gól. A 90. percben Sankovic lábában volt ott a lehetőség, aki szépen cselezte be magát a kapu előterébe és 11 méterről nagy erővel találta el a felső lécet, de a labda a gólvonal előtt pattant le.

De ez sem ment be, egy-egy ponttal gazdagodott mindkét csapat. Sokkal több nem volt ezen a napon egyik együttesben sem.