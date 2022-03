ZTE FC - MOL Fehérvár FC 2-0 (1-0)

Zalaegerszeg, 2056 néző. Jv.: Pillók (Király, Huszár).

ZTE FC: Demjén - Huszti, Derafimov, Bobál D. (Mocsi, 32.), Gergényi - Sankovic, Halilovic - Meshack (Milovanovikj, 91.), Tajti (Spoljaric, 89.), Bedi - Koszta (Zsóri, 89.). Vezetőedző: Waltner Róbert.

Fehérvár FC: Kovács D. - Bese, Rus, Fiola, Heister (Hangya, 83.) - Dárdai (Lednev, 83.), Alef (Makarenko, 62.), Zulj - Funsho (Nego, 73.), Kodro, Petrjak (Nikolics, 62.). Vezetőedző: Michael Boris.

Gólszerzők: Huszti (12.), Koszta (82.- 11 esből).

Sárga lap: Halilovic (33.), Sankovic (86.), illetve Funsho (26.), Fiola (28.), Hangya (83.).

Arra már a Kisvárda elleni múlt heti találkozójának lefújása után készülhetett a ZTE FC, hogy ötödik sárga lap miatt Zoran Lesjak nem fog játszani a Fehérvár FC ellen. Azonban nem csak ő vált ki az egerszegiek védelméből, hanem az addigi biztos pont, Kálnoki Kis Dávid is, aki betegség miatt esett ki. Mondhatni, hogy felforgatott védelemmel várta a ZTE FC a sebzett vadként emlegetett fehérváriakat, akik az idén még csak pontot sem szereztek bajnoki mérkőzésen. Márpedig, öt forduló már eltelt.

Azért azt jegyezzük meg, hogy a csapatba került Bobál Dávid, és Gergényi Bence, illetve Huszti András sem zöldfülű már, ám a meccshiány valamennyiük esetében fennállt. Ami a másik oldalt illeti, Michael Boris kihagyta a kezdőből Loic Negot, de vele, vagy is egy volt a célja a vendégeknek: valahogy most már eredményesnek lenni. A ZTE célja szintén a győzelem volt, hiszen hazai pályán szerepelt. A 8. percben akár vezethetett volna a hazai csapat, amikor Bedi remek beadása után Koszta fejelt öt méterről, de mégsem tudta jól eltalálni a labdát, ami így mellé ment. És, érett a hazai gól, hiszen veszélyesebben futballozott. A 12. percben Gergényi bal oldali hatalmas bedobása jutott el végül a hosszú idő után csapatba került Huszti Andrásig, a hátvéd pedig 8 méterről okosan lőtte ki a bal alsó sarkot.

Fotó: Pezzetta Umberto

Ha nem is roggyant meg a "Vidi", mindenesetre a zalaiak igyekeztek ütni a vasat, hiszen nem éppen látszott a magabiztosság sem a riválison. A félidő derekától aztán keményedett a meccs, Bobál Dávidot pedig le kellett cserélni, hiszen egy korábbi ütközésnél is már a földön maradt a kezét fájlalva. Helyére a télen érkezett Mocsi Attila érkezett, úgyhogy a ZTE védelme olyan összetételűvé vált, amilyenben még soha nem játszottak a kék-fehérek. És félő volt hogy újabb kényszerű csere következik, hiszen Funsho ütött oda Gergényi arcába, akinek vérzett az orra, vissza tudott térni. Az, hogy még sárgát sem ért az eset eléggé furcsa volt, s végül Waltner Róbert kapott lapot, amikor Kodro könyökölt bele Halilovic hátába. Érdekes játékvezetői felfogás volt ez - noha tudjuk, hogy a zalai vezetőedző reklamált.

A ZTE FC száma ez az eredmény tökéletesen megfelelt volna a végén is, de volt még egy félidő. A középkezdés után 14 másodperccel Kodro egyenlített is, de a VAR-vizsgálat megmutatta, hogy les volt, így maradt a zalai vezetés. Az első félidőhöz képest esett a színvonal, csapkodó lett a játék mindkét oldalon. Többet volt a labda a fehérváriaknál, ehhez nem fért kétség, ugyanakkor az egerszegiek rendre labdákat szereztek és kontráztak, méghozzá veszélyesen. A ZTE FC taktikája egyértelműnek tűnt, vagyis kicsit az időt is futtatva próbálta tartani az eredményt azzal a reménnyel, hogy egy gyors ellenakció végén megduplázzák előnyüket. Vontatottá vált a mérkőzés, kétszer is a VAR-ra kellett várni, előbb egy vendégkezezést vizsgáltak, majd a 80. percben a Meshack ellen elkövetett szabálytalanság esetén. Ez viszont már büntetőt ért, amit Koszta úgy érvényesített, hogy Kovács kapus lábbal csaknem hárított, 2-0.

Fotó: Pezzetta Umberto

Ez volt a kegyelemdöfés a fehérváriaknak, akik sorozatban hatodik mérkőzésükön is kikaptak, a ZTE FC pedig nagyon fontos győzelmet aratott és biztosan tartja az ötödik helyezést. A siker viszont áldozattal is járt, hiszen Bobál Dávid megint hosszabb időre kiesik, akinek a korábban eltört karja sérült ismét meg.