Tavaly novemberben ugyancsak Zalaegerszeg volt a házigazda, hiszen a Zalaegerszegi Judo SE akkor is vállalta ezt a szerepet, és ennek hála több olimpikonunk is tatamira lépett aztán a városi sportcsarnokban. Így lesz ez most is, ráadásul azáltal, hogy a magyar bajnokság egyben Európa- bajnoki válogató is, tulajdonképpen a teljes magyar élmezőny felvonul.

A rendező Zalaegerszegi Judo SE nevében ifj. Nagysolymosi Sándor vezetőedző elmondta: 194 nevezés érkezett a szombati bajnokságra, ami nagyon magas szám. A küzdelmek 11 órakor kezdődnek majd, de persze az éremcsaták majd csak a (késő) délutáni órákra várhatók.

– A tavaly év végi magyar bajnokság is színvonalas volt, és a mostani is az lesz, hiszen a válogatottaknak, akik egészségesek, kötelező az indulás – hallottuk ifj. Nagysolymosi Sándortól. – Az viszont lényeges különbség, hogy ezúttal már a nézők számára is testközelbe kerülhet a bajnokság. Elvégre tavaly még valamennyi hazai versenyt zárt kapuk mellett kellett megrendezni, a mostani esemény azonban már látogatható lesz, ráadásul ingyenes belépéssel.

A felnőttek szombati küzdelmei tehát 11 órakor kezdődnek, a döntőket várhatóan 16 órától rendezik. A cselgáncshétvége azonban ezzel még nem ér véget Zalaegerszegen, hiszen vasárnap a fiatalok veszik birtokukba a tatamit: ugyancsak a Zalakerámia Sportcsarnokban rendezik meg ugyanis a Diák A és B korosztályok Magyar Kupa versenyét.