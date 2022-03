Horváth-Méh Kiskanizsai Sáskák–Technoroll Teskánd 1-7 (0-3)

Nagykanizsa, 50 néző. Jv.: Kiss N.

Kiskanizsa: Szőke R. – Petánovics, Kotnyek, Fülöp, Dolmányos, László, Kovács D., Jagarics, Völgyi, Szőke Á. (Póka), Kiss G. Játékos-edző: László Roland.

Teskánd: Pergel D. – Simonfalvi (Egyed), Nagy R. (Szekeres), Pergel B., Hetesi, Bontó, Major, Bedő, Bailo, Nagy M., Bolla. Edző: Pergel Attila.

A több alkalommal is már halasztásra került bajnoki mérkőzést pótolhatta be a két együttes. A hazaiak ezúttal sem várhatták bő kerettel a találkozót, de a vendégeknél is voltak hiányzók. A találkozó 22. percében kezdte meg a Teskánd a gólgyártást, gyakorlatilag Pergel Bence szabadrúgásból elért találta után igazából már nem is volt kérdéses a győztes csapat kiléte. A vendéglátók is lelkesen küzdöttek, aminek Kiss Gergő egyéni alakítása után szerzett találata volt a jutalma. Igaz, ez már a találkozó 6-0-s teskándi vezetése mellett történt, vagyis az összecsapást biztosan nyerték Pergel Attila tanítványai.

Gólszerzők: Kiss G., ill. Pergel B. (3), Bontó (2), Nagy M., Simonfalvi.

Jók: Kiss G., ill. Pergel B., Bontó.