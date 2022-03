A kétnapos erőpróba első felében a korosztályos versenyeket rendezték meg, majd másnap következett a kezdők számára kiírt ligaforduló, valamint a felnőttek Eb-kvalifikációs bajnoksága. Utóbbinak külön hangsúlyt adott, hogy hazánk a hónap végén birkózó Európa-bajnokságot rendez, melyhez kapcsolódva, azonos időpontban és helyszínen bonyolítják le a rokon sportágnak számító grappling kontinensviadalát is.

S akkor nézzük a bajnoki eredményeket. A Zalaegerszegi Grappling Jiu-Jitsu Egyesület eredetileg több harcossal kelt volna útra a seregszemlére, ám betegségek miatt végül csak Horváth Dominik utazott a fővárosba. Aki az ifjúsági korosztály 66 kilogrammos súlycsoportban Gi-kategóriá­ban (öltözet) magabiztosan küzdött és valamennyi ellenfelét legyőzve szerezte meg az elsőséget. Sós György tanítványa így korosztályos magyar bajnok lett. De Zalaegerszegről további négy sportoló is indult, akik szintén eredményesen szerepeltek.

A Zalaegerszegi Brazil Jiu-Jitsu SE részéről a ligaversenyen Bíró Dániel élete első via­dalán minden küzdelmében ellenfelei fölé kerekedett, így felnőtt 66 kg-ban Gi és Nogi (öltözet nélküli harc) kategóriában is aranyérmet szerzett. Hoták Péter (–130 kg) többszörös bajnokként érkezett a viadalra, de a felkészülését a koronavírus jócskán felforgatta, s ennek nyomán lemaradt a dobogóról. Ettől függetlenül kemény meccseken bizonyította, hogy kategóriájában ő is ott van az ország élvonalában. Az Eb-részvétel jogát pedig már korábbi eredményeivel kivívta, így ott lesz a pesti viadalon. Molnár Benjamin birkózó, MMA és brazil jiu-jitsu versenyzői háttérrel is rendelkezik, aki a 62 kg-os kategóriában aranyéremmel térhetett haza. Tóth Alexa, aki cselgáncsozóként is letette már többször a névjegyét, ugyancsak hozta az 58 kg-ban Gi és Nogi kategóriában az aranyérmet, fiatal kora ellenére immár a felnőttek között. Ők ketten ugyan egerszegiek, de szegedi, illetve budapesti klubjaik színeiben indultak és mindketten ott lesznek az Eb-n.

Az Eb-ről nem hiányzik Sós György sem, aki nemzetközi versenybíróként lesz közreműködője a viadalnak.