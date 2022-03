A verseny a Fülöp Mihály Magyar Kupa sorozatának volt az egyik állomása, így ezen az erőpróbán is értékes rangsoroló pontokat szerezhettek a vívók. Az elmúlt hétvégi viadal pedig nem csak a zalai tőrözőkről szólt, hiszen az ország minden pontjáról, továbbá külföldről is érkeztek vívók, összesen háromszázan. A nemzetközi jelleget hét ország indulói adták: szlovák, horvát, román, ukrán, valamint német, török és kínai tőrözők is pástra álltak a magyarok mellett.

A III. Notre Dame Kupa pénteken a gyermekkorosztály (leány, fiú) küzdelmeivel kezdődött, majd szombaton az újoncok, vasárnap pedig a serdülők léptek pástra a nagyszabású eseményen.

A rendező ZVE természetesen népes csapattal vett részt a küzdelmekben, kihasználva a hazai pálya nyújtotta lehetőséget. A megyeszékhelyi indulók egy érmet szereztek, amely az újonc leány kategóriában Simon Borbála nevéhez fűződött. Ebben a kategóriában klubtársa, Antal Katalin az értékes hatodik helyen zárt. A ZVE színeiben még Szabó Bálint jutott be a nyolcas döntőbe, aki a serdülő-korosztályban remekelt. A csoportkör után az első helyről várta a direkt kieséses szakaszt, ahol egyetlen vereséget szenvedett el (sajnos mindjárt az első mérkőzésen, a későbbi győztestől kapott ki) és végül ötödik lett.

A gyermekkorcsoportban többen életük első versenyén indultak, és voltak olyan egerszegi vívók is, akik vállalták saját korcsoportjuk mellett azt is, hogy tapasztalatszerzési céllal az idősebbek között is elinduljanak.

A ZVE további jobb eredményei. Gyermekkorosztály, fiúk (68 induló): 25. Szemes Áron, 26. Csiszár Barnabás. Leányok (50): 15. Tóth Abigél, 28. Bagosi Borka, 29. Soós Luca Fanni. Újonc korosztály (68): 20. Világhy Szilárd. Leányok (54): 21. Bagosi Borka, 22. Tóth Abigél. Serdülők, fiúk (61): 19. Világhy Szilárd, 20. Szabó Bence, 25. Nika Balázs, 26. Csatlós Gellért. Serdülők, leányok (39): 10. Simon Borbála.

Az egerszegi fiatalokat Fekete Gábor, Pataki Zoltán, Simon Kristóf, Rosta Richárd, Pethő Szilvia és Wolf Ádám edzők készítették fel.