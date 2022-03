Induljunk ki abból: a Szolnoknak éppen annyi győzelme van (17), mint ahány vereséget gyűjtött eddig a ZTE KK, nem véletlen, hogy az egyikük a második, míg a másik, (most) a 12. helyezett. A 25. forduló előtt a zalaiak eggyel hátrébb álltak, utolsó előttiként, vasárnap esti, 74-63-as sikerük ezért is számít a bravúr kategóriájába. Arra, hogy mindez a végén majd mennyit nyom a latban, az idő adja meg a választ. Gasper Potocnik, a Szolnok vezetőedzője a találkozó után úgy fogalmazott: a ZTE KK jobban akarta ezt a győzelmet, mint a saját csapata. Kiemelte: annak ellenére, hogy több játékosa is sérüléssel bajlódott, nem elfogadható, hogy az ellenfél jobban harcolt.

Emir Mutapcic, a ZTE KK szakvezetője érthetően elégedett volt.

– Gratulálok a játékosaimnak ehhez a sikerhez, ráadásul egy nagyon erős csapattal szemben sikerült elérnünk, úgyhogy boldog vagyok – fogalmazott a zalaiak vezetőedzője. – Végre negyven percen át jól kosárlabdáztunk, a védekezésünk magas szinten működött. Ma öt játékosunk szerzett tíz, vagy annál több pontot, így igazi csapatsiker ez.

Egyébként tényleg… Mitől van az, hogy a Zalakerámia-ZTE KK tud így is játszani, egy bajnokesélyes együttessel szemben, miközben meg vergődik az alacsonyabban jegyzett csapatok ellen. Horti Bálintnak, a csapat rutinos játékosának is feltettük a kérdést, de természetesen a gratuláció maximálisan jár csapatának.

– Ez tényleg jó kérdés – tűnődött el kissé a center. Nehéz válaszolni rá, lehet, hogy a hangulaton múlik, vagy most éppen az tudott felszabadulttá tenni bennünket, hogy az esélytelen nyugalmával készülhettünk erre a mérkőzésre. Viszont a meccs elejétől összeszedettek voltunk, odatette magát mindenki. Az elején még nem ment a játék, de akkor sem volt esetleg vita, hanem mentünk tovább, tettük a dolgunkat és összeállt minden. A védekezés döntőnek bizonyult, ezt a szintet kellene tartani, akkor sokkal eredményesebbek lehetnénk. Nem tudom, miért, de mintha az élcsapatok ellen jobban menne a játék. A hangulat a meccs után természetesen jó volt, de ahogy az edzőnk is mondta: maradjunk a földön, nem kell ünnepelni, hanem készüljünk a szombati, Sopron elleni meccsre.

Mondjuk az is egy „jobb csapat”, ha már itt tartunk, hiszen a harmadik…