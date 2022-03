Ennek kapcsán tartott sajtótájékoztatót szerdán a polgármesteri hivatalban Radics Bálint önkormányzati képviselő és Balogh László polgármester. Utóbbi előre bocsátotta, hogy a Giro a három legfontosabb országúti kerékpáros verseny egyike, amit 1909 óta rendeznek meg 23 csapat és 184 versenyző részvételével. A Grande Partenza-nak, azaz a Nagy Rajtnak 1965-től adhatnak otthont Olaszországon kívüli városok is. Az első három szakasz megrendezésére, s a nagy rajta helyszínének biztosítására 2020-ban Magyarország kapott lehetőséget.

– Ez a Covid miatt végül meghiúsult, de 2022-ben nálunk lesz a verseny első három szakasza – mondta el Balogh László polgármester. – 2022. május 6-án startol Budapestről a 105. Giro d’Italia három magyarországi szakasszal, egyéni időfutammal. Május 8-án, vasárnap Nagykanizsa ad otthont a Kaposvár-Balatonfüred etap szakaszbefutójának, ami természetesen, nagyon nagy öröm nekünk.

A városi útvonal Forrás: Szakony Attila/Zalai Hírlap

Radics Bálint jelezte: a tervek szerint 14.15 körül ér a dél-zalai városba a szakaszhajrá, ezt megelőzően 3 órával már lezárják az érintett útvonalat és a kapcsolódó utakat. A mezőny a Kaposvári úton érkezik a városba, a Kórház utcai körforgalomnál a Kossuth tér felé fordul, majd a Kisfaludy utcán haladva a Csengery utcáig, a Fő út felé kanyarodik. A célkaput körülbelül ott helyezik majd el, ahol tavaly is állt a Tour de Hongrie körverseny idején.

Arról is beszélt az önkormányzati képviselő, hogy a versenyt április másodikán egy roadshow előzi meg az Erzsébet téren. Emellett iskolai programokra, országos rajzpályázatra, kerékpáros túrákra is sor kerül annak érdekében, hogy minél többet megtudják, mi is a Giro.