Nagykanizsai Futsal Club–UTE 6-4 (1-2)

Kanizsa Aréna, 350 néző. Jv.: Hartung.

Nagykanizsa: Szakmeiszter Á. – Kollár, Szalai D., Takács D., Szőke Á. Csere: Németh M. (kapus), Horváth G., Őri M., Bölcz, Csavari, Pesti, Millei. Szakmai igazgató: Várhidi Péter.

Gólszerzők: Kollár (2., 24., 31.), Szalai D. (30.), Szakmeiszter Á. (35. – büntetőből), Szőke Á. (39.), ill. Szűcs A. (5.), Ilyés (20.), Milavecz (29., 32.).

A kanizsai csapat irányításában a stafétát a játékos-edző Szőke Ádámtól átvevő szakmai igazgató, Várhidi Péter ezúttal a túloldalon „lilákat” köszönthetett, akik az elején gyorsan rádöbbenhettek, hogy a kanizsaiak nem adják könnyen magukat: Kollár Péter már a 2. percben beköszönt. A kanizsaiak továbbra is nagy lendülettel játszottak, amit az sem tört meg, hogy az Újpest egyenlített, majd a félidő vége előtt fordított is. A második húsz percben ismét Kollár talált be elsőként a kapuba, amire válaszolt az UTE, a 31. percben azonban már az NFC-nél volt az előny Kollár újabb – immár harmadik – gólját, valamint Szalai Dániel találatát követően. Az utolsó percekre a vendégek próbálták magukhoz ragadni a kezdeményezést, ugyanakkor már Szakmeiszter Ádám és Szőke Ádám góljain is túl voltak a felek, a Kanizsa pedig megérdemelten nyerte meg a fontos összecsapást.

Várhidi Péter: „Végre egy olyan meccs, amelyen a keret kétharmada velünk tudott lenni, és a kellő létszám következtében természetesen a csapat is másképpen, jóval eredményesebben működött. Az elmúlt hetek eredményeit követően elszántak voltak a srácok, és nem is lehet kérdéses, hogy megérdemelték a győzelmet.

Az alapszakasz zárásaként, jövő hétfőn az NFC a közvetlenül előtte álló Sárvár vendége lesz, de a saját győzelmen kívül még a Szigetszentmiklóst fogadó Haladás II. botlására is szükség lenne a felsőházi rájátszásba, vagyis az első hat közé kerüléshez.