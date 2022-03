Puskás II.– ZTE FC II. 3-1 (1-0)

Felcsút, 100 néző. Jv.: Dobai.

ZTE: Köcse – Sebestyén, Bekő, Rebernik, Zsóri, Szántó (Megyesi, 46.), Huszti (Jóna, 83.), Fehér (Papp Cs., 77.), Szalay, Posztobányi, Papp L. Vezetőedző: Koller Zoltán.

Gólszerzők: Batki (29.), Urblik (67., 75.), illetve Papp L. (91.).

Mindkét oldalon akadtak visszajátszók az első csapatokból, a mérkőzés pedig NB III.-as szinten jó színvonalúra sikerült. Hullámzó volt a játék, itt is, ott is akadtak lehetőségek, s az döntött, hogy a hazaiak jobban koncentráltak a kapu előtt. A játék képe alapján nem volt ekkora különbség a Fejér megyeiek javára, de a focit gólra játsszák.

Koller Zoltán: „Megérdemelt a Puskás sikere, de a kétgólos különbség túlzott.”

Tarr Andráshida SC– Tatabányai SC 0-0

Zalaegerszeg, 100 néző. Jv.: Jakab.

Andráshida: Kálovits – Czotter, Szinay (Szekeres, 88.), Bakó (Czafit G., 78.), Temlén, Pataky, Dömötörfy, Németh (Szabó B., 67.), Fábián, Karóczkai, Czafit B. (Ábrahám, 67.) Edző: Dobos Sándor.

A középmezőny elején tanyázó vendégek ellen tartalékosan – többek közt egyik legjobbja, Szabó Martin nélkül – állt fel a hazai csapat. Az Andráshida fegyelmezetten játszott, végig jól védekezett, a Tatabánya nagyobb tudását, lelkesedéssel sikerült ellensúlyoznia. A vendéglátók előtt három kontraakció végén gólhelyzet is adódott, ám ezek a lehetőségek kimaradtak.

Dobos Sándor: „Le a kalappal a csapat előtt, a jó erőkből álló vendégek ellen nagyon koncentráltan játszottunk. Kis szerencsével akár nyerhettünk is volna, de az egy pontot is értékesnek tartom.”

FC Nagykanizsa– ETO Akadémia 1-0 (0-0)

Nagykanizsa, 200 néző. Jv.: Maml.

FCN: Borsi – Pál D., Major, Kovalovszki, Simon B. (Bagó Be., 88.) – Kószás, Szabó P. – János (Horváth B., 64.), Kovács Gy. (Kobra, 76.), Lőrincz (Kollár, 64.) – Török. Vezetőedző: Gombos Zsolt.

G.: Kószás (78.).

Időbe telt, míg a mozgékony győri játékosokkal szemben a Kanizsa felvette a ritmust, attól kezdve viszont kiegyenlített lett a játék. Fordulás után a győriek ismét nyomás alá helyezték a hazaiakat, de a védelem és Borsi kapus állta a sarat, utóbbi még Sipőcz büntetőjét is hárította. Ez a momentum növelte a zalaiak magabiztosságát, akik Kollár beadása és a lecsorgó labdát a hálóba vágó Kószás révén végül a győztes gólt is megszerezték.

Gombos Zsolt: „Kimondottan jó, bátran és dinamikusan futballozó csapatot győztünk le fizikumunkkal, valamint a rutinunkkal. Kellett már nagyon egy ilyen siker is. Amit eddig kritizáltam, most rendben volt, viszont a támadásbefejezésre is rá kell erősítenünk, mert rengeteg lehetőséget hagytunk ki.”

További eredmények: Fehérvár II.–Kelen SC 2-1, Veszprém– Mosonmagyaróvár 0-0, Komárom–Balatonfüred 0-0, BVSC–Sopron 5-0, Érd–Gyirmót II. 4-1, Kaposvár–Pápa 1-2, Bicske–Gárdony 2-0.