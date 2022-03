1. Technoroll Teskánd

Pergel Attila: – A tavaszi szezonra a csapatunk állománya nem változott. Igazolni szerettünk volna, de rajtunk kívül álló okok miatt nem tudtunk. Az idei bajnokságra a csapatunknak továbbra is a kitűzött cél a bajnoki cím. A felkészülésünk jól sikerült, mivel magasabb osztálybeli csapatokkal tudtunk játszani, valamint a Vas megyei bajnokság első két helyezettjével. Remélem, hogy ezeken a mérkőzéseken mutatott játékot, lendületet és eredményességet tudjuk mutatni a tavasszal, és akkor elérhetjük céljainkat!

2. Femat Csesztreg

Tamás Tamás: – Január 11-én kezdtük meg az edzéseket a tavaszi szezonra. Heti három edzésen kívül a felkészülés közepén egy intenzív hétvégi edzőtáboron vettek részt a játékosok, ez utóbbi program a csapategység erősítését is jól szolgálta. Dicséret illeti a keret tagjait, mert maximálisan elvégezték a kitűzött feladatokat. A műfüves bajnokságon való részvétel biztosította az edzőmérkőzéseket. Úgy gondolom, hogy a szövetség részéről ez egy hasznos kezdeményezés. Célunk változatlan, az első öt helyezés, ami összecseng a vezetőség elvárásával.

3. Semjénháza

Kovács Imre: – Ha már az őszünk úgy sikerült, hogy a dobogón állunk, ezt szeretnénk legalább megismételni, vagyis jó sorozatunkat tavasszal is folytatni. Nem lesz azonban egyszerű, mert komoly létszámgondokkal küszködtünk a téli felkészülésünk során is. Amúgy sem voltunk sokan, ugyanakkor ehhez még hozzávehetünk játékosokat, akikre sérülés miatt nem számíthattam.

4. Zalaszentgrót

Kardos Roland (elnök): – A téli időjárás ellenére egy kifejezetten jónak mondható felkészülésen vagyunk túl. Különösen örömteli, hogy magas volt az edzések látogatottsága. Úgy vágunk neki a tavasznak, hogy próbáltunk mindent megtenni a legjobb formánkért. Az, hogy ez mire lesz elég, a végén derül ki, ettől függetlenül eredeti céljaink nem változtak: a dobogó az elvárás a csapattal szemben.

5. Magnetic Andráshida TE

Májer Tamás (elnök): – A keretünkben jelentős változások következtek be az őszi idényhez képest, számos meghatározó játékosunk távozott. Nekik ezúton szeretnénk megköszönni az eddigi ATE színekben nyújtott teljesítményüket, és sok sikert kívánunk nekik új csapataikban. Pótlásukra tehetséges, ambiciózus fiatalok érkeztek más csapatokból, illetve saját utánpótlásunkból. Nekik tavasszal lehetőségük lesz a fejlődésre és a bizonyításra. Ezenkívül hosszú, közel kétéves sérülést követően visszatérhet Kovács Patrik, aki a felnőttcsapatunk meghatározó játékosa volt már a kezdetektől. Konkrét célt nem tűztünk ki, de azt gondolom, hogy jelenlegi helyzetünkben az 5–8. helyezés valamelyike lehet a reális. Annyi változás történik még, hogy Bencze Péter visszatér a kispadra, így újra összeáll a korábban már kiválón működő párosa Balázs Zsolttal.

6. Flexibil-Top Zalakomár

Mutter Attila: – Bízunk benne, hogy tavaszi szezonunk se lesz rosszabb az őszinél, és meg tudjuk ismételni az őszi szereplésünket, emellett pedig a sérülések is elkerülnek bennünket.

7. Zalalövő

Ostrom János: – Szeretnénk megtartani a pozíciónkat, és célunk, hogy a legjobb nyolc között végezzünk. A csapat a tél folyamán egyben maradt, nagy mozgás nem volt a keretben. Minél jobb eredményt próbálunk meg elérni, aztán meglátjuk, hogy ebből mi valósul meg.

8. Horváth-MÉH Kiskanizsai Sáskák

László Roland: – Hosszú felkészülésen vagyunk túl, és sajnos nem is alakult teljesen úgy, ahogy terveztük, mivel sérülések és betegségek is hátráltatták azt, hogy megfelelő létszámmal legyünk az edzéseken. Nehéz tavaszi szezon vár ránk, mivel létszámban is kevesebben lettünk, de azon leszünk, hogy amennyi pontot az ősszel megszereztünk, azt minimum tavasszal is elérjük.

9. Gyenesdiás

Kocsis Norbert: – Többen abbahagyták nálunk a játékot a téli szünetben. Jelenleg a 9. helyen állunk. A változások és az elért eredményünk alapján szeretnénk a helyzetünket stabilizálni, és az 5–6. helyre előrelépni.

10. Lenti TE

Koczor Szilárd: – A keret az őszi bajnoksághoz képest minimálisan változott, két távozó (Tuboly András, Bakos Bence) ellenében nem igazoltunk senkit. Viszont három olyan játékosunk is el tudta kezdeni a felkészülést január végén a csapattal – Sárkány Bence, Szabó Kornél, Tóth Bálint – , akik mindenképpen erősségére lehetnek a csapatnak. Összességében a felkészülés átlaglétszámával elégedett vagyok, a műfüves tornán mutatott játék képe és az elért eredmények viszont nem mindig adták vissza az elvárásaimat, de a bajnokságban kell jól teljesítenünk. Továbbra is azt tartom a legnagyobb erényünknek, hogy a helyi tehetséges fiatalokra alapozunk. A kezdőkeretben folyamatosan 5–6 játékosunk ifi korú, sőt van további 2–3 utánpótláskorú játékos, akiket igyekszünk a tavasz folyamán fokozatosan beépíteni. Az őszi mérkőzések és a jelenlegi tabella tükrében úgy gondolom, hogy az 5–6. hely elérése sem lehetetlen küldetés. Talán a fiatalság számlájára róható, hogy a csapat játéka egy-egy forduló alatt teljesen más képet tud mutatni, nagyon hektikus a teljesítményünk, de nem lehet más a célunk, mint minél több mérkőzésen abszolválni a 3 pontot.

11. Hévíz

Damina László: – A tervünk továbbra is az, hogy a hároméves koncepciónkat folytassuk, melynek a feléhez érkeztünk, és tovább fejlődjünk. Jó lenne, ha ez már pontokban is többet jelentene az őszhöz képest, azaz ebben is szeretnénk előrelépni.

12. Szepetnek

Németh István: – Természetesen szeretnénk, hogy jobban szerepeljünk, mint az ősszel, aztán úgyis az eredmények döntik el, hogy ez sikerülhet-e. Becsülettel végigdolgoztuk a telet, bízom a srácokban, hogy kirukkolnak olyan teljesítménnyel, mely túlszárnyalhatja az őszünket.

13. Zalaszentmihály

Biczó Attila: – Új félév, új remények. A csapat gerince egyben maradt, így a bizakodás újra lángra kapott. Várakozásokkal tele kezdünk, és talán több sikerrel, mint az őszi szezonban. Célunk a tisztes helytállás és a minél több bajnoki pont megszerzése. Sok sikert kívánunk a bajnokságban szereplő csapatoknak.

14. Csács-NSE

Lukács Péter (szakosztályvezető): – Elsődleges célunk, hogy tisztességgel befejezzük a bajnokságot, hiszen gyakorlatilag – egy-két kivétellel – a felnőtt- és az U19-es csapatunk megegyezik, és mindkét sorozatban ők lépnek pályára. Az őszi szezonban is így volt, nem lesz újdonság a számunkra. Ketten távoztak, hárman érkeztek, meglátjuk, hogy mennyit erősödtünk, és talán fejlődtünk is, amit megpróbálunk a gyakorlatban is megmutatni.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA