Dél-nyugati csoport, nők

Tungsram SE–DKKA U22 24-23 (12-11)

Nagykanizsa, 160 néző. Jv.: Buchesz, Czenki.

Tungsram: Dudora – Kovács B. 7/6, Füstös 5, Szmodics D. 4, Majoros 3, Horváth A. 3, Szmodics V. 2. Csere: Tóth V. (kapus), Ács, Andor, Csivre V., Csivre E., Kálovics E., Kovács D. Edző: Baranyai Zsolt.

Egy mindvégig szoros mérkőzést vívott egymással a tabella hátsó régiójába tartozó kanizsai női csapat és stabil középmezőnybeli ellenfele. Az, hogy a hazaiak vezetéshez jutottak, még sok mindenre nem engedett következtetni, de Baranyai Zsolt tanítványai nem hogy nem szakadtak le, az előnyt is többször magukhoz ragadták. Lelkesen és taktikusan tudtak játszani Füstös Nóráék, s hiába léptek el akár kettővel is a Duna-partiak, a kanizsaiak visszakapaszkodtak, s az első félidő végén 12-11-gyel vonultak szünetre. A második harminc percre sem sok minden változott a mérkőzés alakulásában, ugyanakkor a vendéglátók kimondottan nagy küzdeni tudásról tettek tanúbizonyságot, ami a meccs végén azt jelentette, hogy remek győzelmet arattak, egyben fontos pontokat is könyvelhettek el a bajnokság során.

Jók: az egész kanizsai csapat.

PEAC–Hévíz SK 34-25 (19-12)

Pécs, 70 néző. Jv.: Serfőző K., Serfőző R.

Hévíz SK: Molnár – Holczbauer 6, Gergály 2, Burghardt L. 3, Burghardt V. 7, Balogh B. 1, Fekete 1, csere: Horváth Sz. (kapus), Mórácz 1, Csamangó 4, Pem. Edző. Kissné Gliba Adrienn.

Az éllovas otthonában az első öt percben még jól tartotta magát a Hévíz. Aztán a pécsiek előbb egy ötös sorozatot produkáltak, majd hétszer köszöntek be a vendégek hálójába. A második játékrészben sokat javult a Hévíz védelme, és főleg a hajrában elért hat gól emelt a csapat tartásán, közelebb azonban nem jutottak az egyetemistákhoz.

Jók: Holczbauer, Csamangó, Burghardt V.

Dél-nyugati csoport, férfiak

Dunaújvárosi AC–Tungsram SE 27-29 (14-18)

Dunaújváros, 80 néző. Jv.: Barabás, Bognár A.

Tungsram SE: Szabó M. – Sass 2, Szabó G. 4/1, Kovacsics 3, Füstös 8, Hári 5, Baranyai 6. Csere: Gelencsér A. (kapus), Kiss G., Hajmási, Csalló, Péter, Balogh P., Szöbölődi 1. Játékos-edző: Csalló Ádám.

A tabella ötödik helyén álló újvárosiakhoz látogatott a bajnokság 20. fordulójából előrehozott összecsapásán a Tungsram SE Nagykanizsa éllovas kézilabda-együttese. A nagykanizsaiak soraiban valamennyi mesterlövészükkel, ugyanakkor a dél-za­laiak tisztában voltak vele, nem lesz egyszerű erőpróba a Duna-parti városban. Azt is érezni lehetett, hogy figyelnek is a vendégek spílereire a hazaiak, ugyanakkor a dunaújvárosi meccsen a Tungiból Füstös Attila és Baranyai Zsolt ragadták magukhoz a gólgyártó szerepkörét. A félidei előny alapot teremtett ahhoz, hogy a vendégek elkönyvelhessék a győzelemért járó három pontot. Ugyanakkor a második harminc percben élesebbnek ígérkezett a meccs, de a kanizsaiak a bajnoki szünetük előtt elkönyvelhették azért a sikert.

Jók: Füstös, Baranyai, Hári.