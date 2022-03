Szepetnek–Szalai-Edelholz Zalalövő 0–1 (0–0)

Szepetnek, 50 néző. Jv.: Hegedüs M.

Szepetnek: Kalányos – Szabó Ba. (Pataki), Szabó Be., Fadgyas, Pál Ma., Pál Mi., Baksai, Orsós R. (Pál F.), Nagy T. (Déri), Dömötör, Horváth M. Edző: Németh István.

Zalalövő: Balogh B. - Biczó (Bíró), Gyenese, Bekes, Cseresznyés, Agg (Novák), Tóth G., Elek (Horváth T.), Radics, Vizsy, Kellner. Edző: Ostrom János.



A múlt hétfői zalai kupaforduló a szepetnekiek számára sikert, míg a lövőiek számára kudarcot hozott, viszont a vendégek a bajnokságban mind határozottabb eredménysort produkáltak. A hazaiak szerették volna a Zalalövő ellen bizonyítani, hogy egységes csapatmunkával jóval többre hivatottak a bajnoki szezonban, Ostrom János legénysége azonban valamivel aktívabbnak tűnt, főleg amikor a bal oldalon futtatták támadásaikat. Helyzetek mindkét oldalon akadtak, a legközelebb a vezetéshez talán Orsós Roland kísérleténél járt a Szepetnek az első félidő végén. A második játékrész elején aztán a ZTK ebből a szempontból lényegében egyenlített: ők szabad­rúgásból lőttek a felsőlécre. Idővel mindinkább úgy érezhették a hazai nézők, együttesük az egy pontra mindenképpen odaérhet, de a 75. percben egy, a felezővonalhoz közeli szabadrúgást követően a Lövő Elek Gergő fejeséből vezetést szerzett. Ezt követően rákapcsolt a vendéglátó csapat, Pál Martin oldalán mentek is előre lelkesen, ugyanakkor az eredmény már nem változott.

Gólszerző: Elek.

Jók: Kalányos, Baksai, Pál Ma., ill., Elek és az egész csapat.

U19: Szepetnek–Zalalövő 2–10.



Kinizsi Gyenesdiás–Semjénháza 0–3 (0–2)

Gyenesdiás, 50 néző. Jv.: Lakics P.

Gyenesdiás: Szabó Á. – Fellner (Bertók), Nedelkó, Besze, Hegyi, Tarnóczai (Szokoli), Kubicsek, Ács, Zsiga, Sipőcz, Czafit. Edző: Kocsis Norbert.

Semjénháza: Szakmeiszter – Kovács P., Horváth P., Körösi (Dobri L.), Csongár, Kapuvári, Bagó, Pápai, Szilágyi (Earles), Kozári (Novák), Bakos. Edző: Kovács Imre.



Küzdelmes mérkőzésen a hazaiak kezdetben óvatosan vezették elő saját játékukat. A vendégek bátrabbaknak ­bizonyultak és Körösi negyedóránál egy pontrúgásból középre ívelt labdát fejelt a hálóba. A vezetés megszerzése után tíz perccel a gyenesi kapu előtti kavarodásban ismét Körösihez került a pettyes, és újabb gólt szerzett. A második játékrész kiegyenlített mezőnybeli játékkal telt, mintha elfogadták volna a csapatok az eredményt. A 82. percben Pápai egy szép ívű, jobb oldali szabadrúgás végén beállította a végeredményt. Megérdemelt győzelmet szerezett a remek képességű Semjénháza.

Gólszerzők: Körösi (2), Pápai.

Jók: senki, ill. Bakos, Körösi, Kapuvári.

U19: Gyenesdiás–Semjénháza 0–0.



Lenti TE–Technoroll Teskánd 1–10 (0–5)

Lenti, 50 néző. Jv.: Major Zs.

Lenti: Balogh B. – Bakos, Lukács, Kiss K., Lovrencsics, Takács, Tóth B., Orbán (Pálinkás), Koczor, Mentes, Biharvári (Illés). Játékos-edző: Koczor Szilárd.

Teskánd: Pergel D. (Mester) – Simonfalvi, Nagy R., Pergel B., Hetesi (Egyed), Molnár A., Bontó, Bedő, Nagy M. (Szekeres), Nagy T. (Major), Bolla. Edző: Pergel Attila.



A tartalékosan felálló hazaiak ellen korán jött a teskándiak első gólja, ami megnyugtatta őket a korábbi két döntetlen után. A vendégek végül magabiztosan győztek, ekkora különbség azonban nincs a két csapat között.

Gólszerzők: Takács, ill. Pergel B. (6), Bontó (3), Nagy R.

Jók: senki, ill. Pergel B.

U19: Lenti TE–Teskánd 8–0.



Zalaszentmihály–Horváth-Méh Kiskanizsai Sáskák 3–4 (0–2)

Zalaszentmihály, 100 néző. Jv.: Kiss N.

Zalaszentmihály: Nagy D. – Szentgyörgyvölgyi, Csilits, Vida, Soós M., Varga P., Soós B. (Horváth M.), Ujvári, Janda M., Tricsli, Janda Z. (Soós G.). Játékos-edző: Biczó Attila.

Kiskanizsa: Szőke R. – Petánovics, Piecs, Kotnyek, Fülöp, Dolmányos, László (Anger), Kovács D., Völgyi (Jagarics), Szőke Á., Ötvös (Kiss G.). Edző: László Roland.



Az első félidőben a kiskanizsai együttes akarata érvényesült a pályán, és a kapu elé szorította a hazai csapatot. Több helyzetet is kialakítottak, amiből kétszer is a hálóba juttatták a játékszert, így megérdemelten, kétgólos előnnyel vonultak az öltözőbe a szünetre. A második játékrészben a zalaszentmihályiak magukra találtak, és átvették a játék irányítását, több lehetőséget is kialakítottak, amiből gólokat is lőttek. Sajnos, ahogy az őszi fordulóban, így most is segítették egy öngóllal az ellenfelüket. Összességében a több gólt szerző hazai csapat mégis vesztesként hagyta el a játékteret.



Gólszerzők: Soós M. (3), ill. Fülöp, Dolmányos, Szőke Á., Szentgyörgyvölgyi (öngól).

Jók: Soós M., Tricsli, Vida, ill. Pecsics, Szőke Á., Dolmányos.

U19: Zalaszentmihály–Kiskanizsai Sáskák 4–1.