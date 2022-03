A minden igényt kielégítő sportkomplexum méltó helyszíne volt a viadalnak, és a mezőnyben a Zalaszám-ZAC versenyzői nem maradtak érem nélkül. Ez elsősorban Furulyás Lilinek volt köszönhető, aki a 200 méteres síkfutásban remek, 24,23 mp-es egyéni csúccsal állhatott fel a dobogó második fokára. Eredetileg az egerszegi vágtázó indult volna 60 m-en is, ám Raffai Péter edzővel úgy döntöttek, hogy a legrövidebb számot a 200 méteres sikerért beáldozzák.



Több jó helyezést is elértek még a Zalaszám-ZAC versenyzői. A még junior Muszil Ágnes, a korosztály idei 800 méteres síkfutóbajnoka most a felnőttek közt is remekül helytállt. Edzőjével, Góczán Istvánnal a 6. helynél is jobban örültek az újabb egyéni csúcsot jelentő 2:10,40 perces időeredménynek. Nagy Pálma, Kámán Ferenc tanítványa mindkét számában döntőbe jutott, és 60 méteres síkfutásban (7,85) a 8., 200 méteren (25,80) pedig a 7. helyen zárt. Két férfi számban is volt döntőse a ZAC-nak, dr. Bartalos Dávid jóvoltából. A klubhoz most csatlakozott versenyző 60 m gáton 8,69 mp-cel a 7., hármasugrásban 14,08 méterrel a 8. helyen végzett. Edzője: Lengyák György.



A váltókban hagyományosan erős Zalaszám-ZAC női 400 m-es stafétája tartotta a lépést a legjobbakkal: a Nagy Pálma, Furulyás Lili, Gyenese Zsófia, Muszil Ágnes összeállítású staféta 4:03,14 perces idővel az 5. helyen végzett.