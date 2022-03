Mezőkövesd-Zsóry FC - ZTE FC 0-0

Mezőkövesd, 800 néző. Jv.: Pillók (Horváth R., Horváth Z.).

Mezőkövesd: Tordai - Farkas D., Pillár, Bilali, Vadnai - Cseke, Qaka (Babati, 46.), Kis (Drazic, 61.) - Ikenne-King (Cseri, 46.), Jurina (Vutov, 81.), Besirovic. Vezetőedző: Supka Attila.

ZTE FC: Demjén - Lesjak, Serafimov, Mocsi, Gergényi (Spoljaric, 46.) - Sankovic, Halilovic - Meshack (Milovanovikj, 80.), Tajti (Szalay, 90.), Bedi - Koszta (Zsóri, 76.). Vezetőedző: Waltner Róbert.

Sárga lap: Qaka (21.), Bilali (79.), Pillár (80.)illetve Bedi (28.), Sankovic (47.), Mocsi (89.).



Győztes csapaton ne változtass! - tartja a futballbölcselet, de Waltner Róbert annyira azért jól tudja, hogy mennyire fontos játékosa Zoran Lesjak. Az egerszegi vezetőedző természetesen a kezdőbe vezényelte a múlt mérkőzésen eltiltás miatt hiányzó rutinos védőjét, annál is inkább, hiszen a tapasztalat éppenséggel elkelt a hátsó alakzatban. Kálnoki-Kis Dávid koronavírus-fertőzése után most sem állt rendelkezésre, így a fiatal Mocsi Attila is helyet kapott a védelem közepén. A másik oldalon Supka Attila megkeverte a kártyáit, hiszen kihagyta a kezdőjéből Cseri Tamást, Aliaksandr Karnitskit és Babati Benjamint is. A ZTE FC-től a télen Mezőkövesdre szerződő támadó jóllehet alaposan ismerhette az aktuális ellenfelet, hiszen 16 éves kora óta volt egészen idén januárig az egerszegiek első csapatának a tagja.



Mindenesetre Supka Attila így döntött, s hogy jól tette-e, arra a választ a szombat esti kilencven perc adta meg. A szakvezetők esetében ritkán kerül előtérbe a sárga lapok száma, a lapokat, de ezúttal Waltner Róbert, a zalaiak mestere hiányzott a kispadról. Merthogy összegyűlt neki az öt sárga. Természetesen ott volt a lelátón, a heti felkészülésből sem hiányzott, de a pálya mellől - nem először ebben a szezonban - Ferenczi István másodedző irányított. A Mezőkövesd az első néhány percben igyekezett nyomás alá helyezni a zalaiakat, de gyorsan érezhette, hogy ez nem fog menni. A ZTE lehetett nyugodtabb ezen a találkozón, hiszen bárhogy is alakulnak a forduló eredményei, mindenképpen marad az ötödik helyen. Az egerszegiek megfontoltan futballoztak, a 10. percben pedig Cseke mentési kísérlete csaknem a saját kapujában kötött ki. A ZTE együttese kézben tartotta a játék irányítását, a Mezőkövesd pedig pontosan úgy futballozott, pontosabban a szellemben, ahogy egy biztonságra törekvő csapat szokott. Egyértelműen kivárásra játszott és a 32. percben csaknem összejött neki, amikor Besirovic középre adását Jurina estében, hét méterről továbbította kapura, ám Demjén a helyén volt. Ettől függetlenül a házigazda mélyen visszahúzódott, amivel az egerszegiek nem sokra mentek, akik sok átadással futballoztak, de a kapura nem voltak veszélyesek ezek az akciók.



Nem volt meglepetés, hogy a szünetben frissített Supka Attila: Babati Benjamint, valamint Cseri Tamást is a pályára küldte, a ZTE-ben pedig Gergényi helyére Spoljaric állt be. Élénkebb lett a játék, de ezen nem lehetett csodálkozni, hiszen az első félidő olybá tűnt, mintha a csapatok a második 45 percre gyűjtötték volna az energiájukat. Annyiban változott a játék képe, hogy a Mezőkövesd kezdett többet kezdeményezni, a zalaiak inkább kontrázgattak, de igencsak döntetlen szagúnak tűnt ez az összecsapás. Az, hogy gól nélkül, vagy esetleg gólokkal, ez már tényleg a pályán lévőkön múlt.



Végül nem született gól, egy felejthető találkozón döntetlennel ért véget a találkozó, ami nem kétséges, hogy a ZTE FC csapatának jött jobban, hiszen tovább erősítette pozícióját a középmezőny elején. A Mezőkövesd továbbra sem lehet nyugodt.