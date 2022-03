Mondjuk, ehhez kellett némi külső segítség is, hiszen vasárnap a DVSC idegenben győzte le a Paksot, így a paksiak nem szereztek pontot. A debrece­niek ezzel a sikerükkel feljöttek a 8. helyre, és éppen a ZTE-t fogadják a következő körben. De az még odébb van.

Maradjunk eredeti témánknál, a ZTE FC–Puskás FC találkozónál. A mérkőzésen nem született ugyan gól, de nem volt ez azért annyira békés kis döntetlen sem, hiszen akadtak kemény összecsapások, így komoly harc volt a pályán. A mezőny egyik legjobbja volt Bojan Sankovic. A középpályás rengeteget dolgozott, jó labdákkal szolgálta ki a társakat, általánosságban is kivívta a nézők elismerését.

És ott volt az a bizonyos 90. percben lőtt bombája… Ha az bemegy, a meccs hőse lett ­volna.

– Ezt sajnálom, hogyne sajnálnám… – jegyezte meg, amikor megemlítettük neki, hogy lövésébe ujjheggyel beleért a kapus is, hiszen akkor még ő sem látta az ismétléseket. Ha nincs ez, lejjebb megy a lövése… A labda a keresztlécről a gólvonal elé pattant.

Előtte persze gratuláltunk neki a teljesítményéhez, és beszélt a mérkőzésről, valamint arról kérdeztük, mit vár a bajnokság hátralévő részétől.

– Mozgalmas volt a találkozó, hiszen szögleteket lőttünk, voltak helyzetek, egy kapufa – mondta a meccs közben fejsérülést is szenvedő játékos, aki persze csak legyintett, utalva a kötésére, hogy nem nagy ügy…– Összességében jó meccset játszottunk, persze a győzelem elmaradt most. Folytatnunk kell a munkát, ahogy eddig is tettük és készülni a következő mérkőzésre. Ami a célokat illeti, igazából személyesen is csak annyit mondhatok: minél több győzelmet szeretnénk még szerezni. Jó úton járunk, de túlságosan előre nagyon nem néznék. Mindig a következő feladat, a következő meccs a legfontosabb, s abból akarjuk kihozni a legtöbbet.

A ZTE FC a mezőny többi tagjával együtt most kéthetes szünetet kapott, amit persze úgy kell érteni: az itthon maradtak folytatják a munkát és a felkészülést. Nikola Serafimov az északmacedón válogatottal készül az olaszok elleni csütörtöki vb-pótselejtezőre, Mocsi Attila pedig az U21-es magyar együttes keretébe kapott meghívást. A mieink csütörtökön idehaza San Marinót fogadják Eb-selejtezőn, majd jövő kedden a lengyelországi Zabrzében lépnek pályára.

Még nem közölt eredmény a labdarúgó NB I. 25. fordulójából: Újpest FC–Budapest Honvéd FC 0-2 (0-1). Szusza Ferenc Stadion, 5423 néző. Gólszerzők: Zsótér (43.), Machach (82.).



