A meccsen egyetlen pillanatig sem vezettek a hazaiak (sőt, döntetlen is csak 0-0-nál, 58 másodpercig volt az állás…), ami egyfelől csalódást keltő momentum, másrészt viszont szembe lehetne nézni vele lassan: a mai ZTE számára szinte lehetetlen küldetéssel ér fel megugrani azt a magasságot, amit a tabella hatodik helyét elfoglaló Alba képvisel.

Ebben az újabb vereségben nem is maga ez a kudarc a legszomorúbb, hiszen a fehérvári vitán felül jobb csapat az egerszeginél. Sokkal szomorúbb az, hogy a ZTE KK-nál továbbra sincs tartós pozitív elmozdulás. A zalai játék esetleges maradt, a légiósok közül nem emelkedik ki húzóember – hol az egyiknek jön ki a lépés kicsivel jobban, hol a másiknak, de erre csapatot persze nehéz lenne építeni.

A zalai drukkerek szombat este érzett csalódottságában még benne lehetett az egy fordulóval ezelőtti pécsi vereség is, amikor a közvetlen rivális baranyaiak otthonában játszott a mostaninál is kicsivel elkeserítőbben a kék-fehér együttes. Illetve az is, hogy a hazaiakon nem látszott: a hírnevükön esett csorbaként tekintenek arra a találkozóra, amit megpróbálnak most kiköszörülni.

A ZTE mestere, Emir Mutapcic a meccs utáni sajtótájékoztatón azt mondta, túl hosszú volt csapata számára a bajnoki szünet. Méghozzá azért, mert terveik ellenére nem tudtak edzőmeccset játszani ebben az időben, és ettől kiestek a ritmusból. (Közbevetőleg: talán nem is lett volna baj, ha a ZTE KK a legutóbb, Pécsett mutatott ritmusból kiesett volna…) De ha egy gárdának szüksége lenne felkészülési találkozóra, ám majdnem egy hónap alatt egyet sem sikerül szervezni neki, akkor az is hiba. Nem a csapaté, de mondjuk a klubé.

A ZTE-re két mérkőzés vár még az alapszakaszban, egyaránt az élmezőnyhöz tartozó csapatok ellen: vasárnap Szolnokra utazik az együttes, majd jövő szombaton a Sopron érkezik Egerszegre. Látva a zalaiak formáját, egyik esetben sem lehetnek vérmes reményeik, de ha tegyük föl meg is táltosodnak, és megnyerik mindkét mérkőzést, akkor is az alsóházban folytatják a szezon középszakaszában, vagyis harcolhatnak a kiesés ellen. Nem hiszem, hogy sokan várták (úgy értve: valószínűsítették) ezt a szezon előtt a csapat hívei közül – a reményekről, meg a célokról már nem is beszélve. Újabb kudarcos szezont zár tehát a ZTE KK.

És közben gondolni kell még arra is, hogy az NB I. A-s bennmaradás sem automatizmus, ahhoz két csapatot meg kell előzni. Az utóbbi időben produkált játékkal ez sem lesz egyszerű.