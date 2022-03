A fenti megállapítás annyiban magyarázatra szorul: valóban tartja a négypontos előnyét a hatodik helyezettel szemben Waltner Róbert együttese, azonban a közvetlen üldöző személyében változás történt. Egy fordulóban korábban a ZTE FC éppen a Fehérvár FC-t legyőzve szakította le a Fejér megyei riválist négy ponttal, amely hetedszer is kikapott tavasszal, így a sikerszériában lévő Újpest megelőzte, és lépett fel a 6. helyre.

A lényeg viszont nem változott, vagyis a ZTE FC négy pont előnnyel vezet előttük. Emiatt is fontos volt a szombaton elért mezőkövesdi döntetlen (0-0), amely most nem párosult gólokkal. Ezt lehet hiányolni, de persze egy idegenbeli iksz soha nem rossz eredmény. Viszont ez volt a negyedik olyan mérkőzése is a ZTE FC-nek, amin nem kapott gólt, ami meg egyenesen dicséretes.

A kék-fehérek tehát kezdik megszilárdítani a helyüket a középmezőny élén, ami mindenképpen örömteli. Szombaton valóban nem sikerült annyi helyzetet kidolgozni, mint korábban, de persze így is voltak gólszerzési lehetőségek. Gól nem esett, viszont van mire építkezni már. Az biztos, hogy a válogatott szünetre is úgy térhet majd az egerszegi csapat, hogy marad ugyanebben a pozícióban.

Szombaton a második helyezett Puskás Akadémia FC lesz a vendég Egerszegen, ami persze nem lesz könnyű „ujjgyakorlat”, de most már bőven van olyan megítélése a kék-fehéreknek, hogy nem nekik kell esetleg „tartani” a soron következő ellenféltől. Amely történetesen a tabellán előrébb helyezkedik, de nem utazhat úgy majd Zalaegerszegre, hogy biztosra megy. Ez fontos tényező, aminek megvan a futballon belül a lélektana és amit ki lehet használni.

Waltner Róbert vezetőedző ismét leülhet a kispadra, aki Mezőkövesden csak a lelátóról figyelhette az eseményeket, hiszen öt sárga lapos eltiltását töltötte. A zalai szakvezető egyébként éppen kedden, egy éve lett a ZTE FC vezetőedzője, hiszen tavaly március 15-én jelentették be, hogy ő váltja a kispadon Boér Gábort. Mérleget vonni majd a bajnokság végén kell, de érdemes visszapillantani erre az egy évre is. Waltnerrel a ZTE bennmaradt az élvonalban, a nyáron a keret egy része kicserélődött, és kulcsjátékosok is távoztak. Az ősszel volt, hogy „rezgett a léc”, de aztán az MTK elleni hazai siker után megerősítették a szakvezetőt a kispadon. Azóta 17 mérkőzésen 8 győzelem, 5 döntetlen és 4 vereség a zalaiak teljesítménye. Ami már egy sikeres szezon alapjául is szolgálhat.