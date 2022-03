A tekesportban jártasak évek óta megszokhatták, hogy a két régi rivális mindenkori találkozója valamiről mindig „szól”, de leginkább az érmek, és ezen belül az arany sorsáról. Nos, a bajnokság utolsó fordulójában is ez lesz a helyzet.

A Szeged lépéselőnyben van, a ZTK pedig csakis egy győzelemmel érhetné be a riválist. A minimális siker (5:3) ráadásul nem is biztos hogy elég lenne, így akkor lenne esély a zalai aranyra, ha legalább 6:2-es győzelmet érnének el. A nőknél már befejeződött a bajnokság, a ZTE-ZÁÉV TK csapata bronzérmes lett. Viszont az egerszegiek a női teke Magyar Kupa küzdelmeiben is érdekeltek, és vasárnap 12 órától hazai pályán az elődöntő visszavágóján a Rákoshegy VSE csapatát fogadják. Az első mérkőzésen az egerszegi lányok 4:4-es döntetlent értek el idegenben, ami jó alap a visszavágóra.