Vasas Akadémia II–ZTE NKK 79-53 (17-16, 24-13, 20-11, 18-13)

Budapest, 50 néző. Jv: Rózsavölgyi, Káré.

ZTE NKK: Kovács 11/6, Frindt 4, Szórád 2, Horváth Fru. 6, Pap 22. Csere: Soós 2, Óházy, Horváth Fa. 2, Ács 4. Edző: Czukor Bence.

A fővárosiak szinte a teljes első osztályú keretük magyar tagjait felvonultatták a ZTE NKK elleni találkozóra. Bekezdtek a hazaiak, és egy perc alatt 6-0-ra vezettek. A folytatásban Kovács hármasaival és Pap közeli kosaraival a negyed végére egy pontra zárkózott a ZTE NKK. A második játékrész elején 10-0-s futással lépett el ellenfelétől a Vasas, ami döntőnek is bizonyult. A második félidőben agresszív letámadással és csapdázással próbálta zavarni ellenfelét a fővárosi együttes, melynek eredményeként húsz pont fölé kúszott a különbség. A ZTE játékosai sok könnyű helyzetet hibáztak, és az eladott labdáikból is rendre kosarakat kaptak. A Vasas végig irányította a találkozót és megérdemelten nyert. A ZTE NKK-ban Pap Regina volt a legeredményesebb, aki 22 pontja mellé tíz lepattanót is begyűjtött.

Czukor Bence: „Tisztesen helytálltunk a Vasas ellen, kiadtuk magunkból a maximumot, semmit se spóroltunk. Mindent megpróbáltunk, de nagyon sok könnyű helyzetet kihagytunk, amit a végig keményen játszó hazaiak kihasználtak, és megérdemelten nyertek.”

Kanizsai Vadmacskák SE–Ajka Basketball 77-87 (18-17, 20-24, 17-26, 22-20)

Nagykanizsa, 50 néző. Jv.: Kovács M., Antoni.

Vadmacskák: Zsámár P. 37/15, Füredi 7, Csuha 3, Jurkó 19, Bánhegyi D. Csere: Balogh V. 7/3, Bánhegyi B. 2, Horváth L., Scheiber 2, Garai. Edző: Zsámár Krisztián.

Jók: Zsámár P., Jurkó.

Dolgos nyitányt teremtett magának a Vadmacskák együttese, hiszen a tabellán a középmezőny elejéhez tartozó Ajkát hagyta elhúzni (1-10), majd a meccs 9. percére átvette a vezetést a házigazda. A lendület egy ideig a találkozó második felvonásában is tartott, lényegében azonban a találkozó 18. percében fordult meg az állás, majd – már a harmadik tíz perc során – a mérkőzés 23. percében már 54-40-re vezettek. Onnantól nem sikerült a hátrányát faragnia a házigazdáknak, s a negyedik negyedben ugyan hosszú hajrát igyekeztek nyitni a kanizsaiak, ez akkor már csak a záró etap megnyerésére volt elegendő.

Zsámár Krisztián: „Összességében jó meccset játszottunk, sok mindenben előreléptünk az előző mérkőzéseinkhez képest. Nagy különbség leginkább a két csapat között a támadó lepattanók megszerzésében volt, mivel így túl sok második lehetőséget kínáltunk fel ellenfelünknek. Kis szerencsével másképp is alakulhatott volna a találkozó.”