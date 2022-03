Nem vár hálás feladat az újabb bajnoki fordulóban a Zalakerámia- ZTE KK NB I/A-s férfi kosárlabdacsapatára, mely vasárnap (18.00) az egyik bajnokaspiráns, a Szolnok vendége lesz.

A Tisza-partiak tavaly is döntősök voltak és a most futó bajnokságban is ők lehetnek a címvédő Falco KC első számú kihívói. A ZTE KK pedig pillanatnyilag azzal lehet leginkább „elfoglalva”, hogy valahogy elkerülje az osztályozós helyezést. Az alapszakaszból még két forduló van hátra, majd következik a zalaiak számára az alsóházi folytatás a szezon középszakaszában. Az egerszegiek játékának a legutóbbi, Alba Fehérvár elleni találkozón sem igazán volt ritmusa. A ZTE KK-nak jelenlegi helyzetében természetesen nem a Szolnokot kell megvernie, de jó játékkal, ami felkészít a következő erőpróbákra, nyugodtan kirukkolhat a gárda. És ne feledjük a két együttes legutóbbi találkozóját: decemberben csupán egy ponttal nyert Egerszegen a Szolnok úgy, hogy a zalaiak a meccs nagyobb részében vezettek. Emir Mutapcic, a ZTE mestere így tekintett az újabb találkozó elé:

– Nagyon jó csapat vendégei leszünk. Szerdán, a PVSK ellen idegenben két külföldi játékosuk nélkül is győzni tudtak. Minden poszton kiváló játékosokkal rendelkeznek, nagyon jó az egyensúly a magyar és a külföldi játékosok között. Sokkal jobb játékra lesz szükség, mint ahogy az Alba ellen teljesítettünk. Támadásban meg kell próbálnunk a saját játékunkat játszani, s a lepattanózásra különösen figyelni. Bízom benne, hogy a következőkben sokkal jobb játékra leszünk képesek.

A forduló péntek esti nyitó mérkőzésén: Kecskemét– Körmend 93-67