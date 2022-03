A két csapat összecsapásával kapcsolatban megjelent írásainkban természetesen a Fehérvár FC eddigi sikertelen szereplésével is foglalkoztunk, de talán csak éppen annyira, amennyire a soron következő ellenféllel illik foglalkozni. Az, hogy a hatodik vereségét is elkönyvelte Zalaegerszegen a fehérvári alakulat és az idén még nem szerzett bajnoki pontot, immár tény. A problémáikon nem tud túllépni a Michael Boros együttese, de innentől ez most már valóban a fehérváriak gondja, nekik kell megoldani őket, a ZTE FC-nek pedig most már csak a többi riválisra kell figyelnie.

Az FCF csapatát ugyanis "kipipálta" Waltner Róbert együttese, hiszen mind a három idénybeli találkozójukon túljutottak. Vasárnap a ZTE FC úgy nyert 2-0-ra, hogy volt félsz is a csapatukért szorítókban, de hiába Zoran Lesjak eltiltása, vagy éppen Kálnoki-Kis Dávid koronavírus-fertőzése, a két alapember hiányát és menet közben Bobál Dávid kiesését is elbírta a csapat. Bobál keze újra eltörött és úgy tudjuk, már az újbóli műtéten is túl van.

Tajti Mátyás, az egerszegiek középpályása egyike azoknak, akik hetek óta remek "háttérmunkát" végeznek, Meglehet, nem ez a futball látványosabb része, mégis döntő abban, hogy egy csapat eredményesen szerepeljen. Azt kérdeztük tőle, hogy mi a titkuk, hiszen kieshet bárki, pótolni tudják. A ZTE pedig most már a negyedik meccsén vívja meg a tavasszal úgy, hogy nem kapott gólt.

-Titok, az nincs - nevette el magát Tajti Mátyás, amikor a kérdést feltettük neki, és gyorsan el is magyarázta mire gondol. - Szerintem inkább arról van szó, hogy beletettük a munkát az eddigiekbe és ez kezd kifizetődni. Csapatként egységesen vagyunk, azzal együtt, hogy kellenek azért az egyéni jó teljesítmények is.

Itt álljunk is meg. Nem mindenki kerül - úgymond - reflektorfénybe a pályára lépők közül, mindenesetre beszédes volt, amikor - taktikai jelleggel - például lecserélte Waltner Róbert. Azonnal üdvözölte őt a vezetőedző és persze fordítva.

-Természetesen érzem a bizalmat, ez fontos - jegyezte meg a középpályás. - Akik a gólokat lövik, nyilvánvaló, hogy őket jegyzik meg elsősorban a szurkolók és mindenki. De ehhez az is kell, hogy mások elvégezzék azt a munkát, amivel ezt elő tudjuk segíteni. Ez is a játék része.

A hiányzókról és a helyettesekről szintén elmondta véleményét Tajti Mátyás. A mérkőzésen Huszti András lőtte az első gólt, aki hátvéd és a szezon során alig jutott szóhoz (igaz, sérülés és betegség is akadályozta ebben), továbbá Mocsi Attila első meccsét játszotta a ZTE színeiben.

-Én ezen a meccsen azt éreztem, hogy kézben tarjuk a dolgokat - mondta. - Ha kellett mi segítettünk a hátul lévőknek, ha pedig nekik kellett, akkor ők minket. Nem éreztem, hogy annyira megremegtünk volna attól, hogy mondjuk Lesjak és Kálnoki-Kis nincs a pályán. Akik a helyükre léptek, ők valóban kevesebbet szerepeltek a tétmeccseken, de azért naponta együtt készülünk, ők is velünk vannak, szóval ők is a csapatunk tagjai. Jól jött a siker, ez kétségtelen. Tudom, hogy a 12 csapatos bajnokság mennyire kiélezett tud lenni, de azt gondolom, hogy az első hat helyezést most már megcélozhatjuk. Miközben továbbra is még nagyon figyelnünk kell valamennyi mérkőzésre, hiszen egyik sem lesz könnyű a folytatásban sem.

A ZTE FC szombaton a Mezőkövesd vendége lesz.